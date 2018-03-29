В Керчи активно развивается спортивная инфраструктура 

В Керчи ведутся работы по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет построен вблизи стадиона им. 50-тилетия Октября. Как сообщил НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин, земельный участок уже выделен, а сроки выхода проекта из экспертизы назначены на конец мая 2018 года.
В середине апреля у администрации Керчи запланирован выход из экспертизы еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса. Это одноэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, который предполагается расположить рядом с заводом «Залив». Сообщается, что предприятие взяло на себя первую часть расходов по оплате проектно-изыскательских работ.
В 2019-2020 годах планируется строительство подобных физкультурно-оздоровительных центров в районе завода Войкова, в районе Аршинцево (парк Молодежный).