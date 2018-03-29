Причину хруста пальцев объяснили при помощи математики

Двое ученых из США Франции смоделировали движения суставов рук в тот момент, когда люди хрустят пальцами. По их мнению, характерный звук появляется, когда лопаются пузырьки синовиальной (суставной) жидкости. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Расслабление пястно-фалангового сустава в основании пальцев дает характерный щелчок. При этом сустав расширяется, и в заполняющей его жидкости появляются пузырьки, которые быстро лопаются. Долгое время ученые исследовали этот процесс — например, установили, что один и тот же сустав не может щелкнуть дважды за 20 минут. Однако не удавалось определить, что именно производит щелчок. Исследования были ограничены тем, насколько быстрые процессы можно наблюдать с помощью неинвазивных методов — то есть без хирургического вмешательства. Авторы работы предложили использовать математическое моделирование для обработки накопленных данных.

Модель показывает движения пузырьков воздуха в синовиальной жидкости во время расслабления сустава и определяет характеристики звуков, возникающих на разных стадиях этого процесса. Оказалось, что по громкости и доминирующей частоте звук, сопровождающий схлопывание пузырьков, очень близок к хрусту сустава.

Всего три года назад вышло исследование, в котором доказывалось, что звук вызывает образование пузырьков. Поставит ли недавняя работа точку в этом споре или породит волну интереса к теме, пока остается неизвестным.

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