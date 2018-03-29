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СМИ: Власти Эквадора запретят Ассанжу принимать гостей
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СМИ: Власти Эквадора запретят Ассанжу принимать гостей 

Российская Газета 54 минуты назад
Власти Эквадора заявили, что оставляют за собой право «принять другие меры в связи с невыполнением Ассанжем своих обязательств». Как пишут британские СМИ, ему могут запретить принимать гостей. Экстрадиции Ассанжа в США, где ему грозит многолетний тюремный срок, от официального Кито, напомним, добиваются и американские власти. Они обвиняют Ассанжа «в соучастии в разглашении сотен тысяч секретных документов», которые с 2010 года появляются на сайте «Викиликс».
Как отметили в официальном Кито, Ассанж нарушил условия подписанного им в конце 2017 года соглашения, согласно которому он взял на себя обязательство не публиковать в социальных сетях сообщения, которые можно квалифицировать как «вмешательство в дела других государств». На заключении этого договора три месяца назад настоял президент Эквадора Ленин Морено. В отличие от своего предшественника он полагает, что основатель «Викиликс» своими выступлениями ставит под угрозу дипломатические отношения Эквадора с другими государствами: так, например, в конце 2017 года Ассанж выпустил около полусотни сообщений, касающихся политического кризиса в Каталонии.
Впрочем, выставив эти условия, Морено заверил Ассанжа, что тот продолжит пользоваться статусом беженца.
Какие именно публикации послужили причиной для отстранения Ассанжа от Интернета, в Кито не уточнили. Однако в последние дни Ассанж в микроблоге «Твиттер» писал сообщения, касавшиеся задержании в Германии экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Также он высказывал мнение о громком деле вокруг бывшего президента Франции Николя Саркози, которого подозревают в получении незаконного финансирования от бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи.
На написанные Ассанжем твиты последовала ставшая визитной карточкой британских властей хамская реакция: заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан сравнил основателя «Викиликс» с червяком. «Очень жаль, что Джулиан Ассанж остается в эквадорском посольстве. Это только вопрос времени, когда этот несчастный маленький червячок выйдет из посольства и сдастся британской юстиции», — заявил Данкан. На это основатель «Викиликс» саркастично заметил: «Будучи политическим узником, который провел восемь лет в заключении без предъявления обвинений, в нарушение двух решений ООН, я думаю, что я должен быть „несчастным“. Нет ничего плохого, в том, чтобы быть „маленьким“, хотя я довольно высокий. И лучше быть „червяком“, здоровым существом, обогащающим почву, чем змеей». Этот ответ, по-видимому, особенно разозлил президента Эквадора, который стремится к дружественным отношениям с Лондоном, и считает Ассанжа нежелательной помехой.
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