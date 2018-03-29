В «картофельном» районе Ленобласти агрофирма вырастит баклажаны для Петербурга и Москвы 

Проект создания тепличного комплекса в Волосовском районе Ленобласти одобрен сегодня на заседании региональной комиссии по размещению производительных сил. Компания «Агротехнологии» намерена вложить в строительство современного предприятия около двух миллиардов рублей.
По соседству с томатами, огурцами и зеленью в теплицах общей площадью 11 гектаров будут выращивать экзотические для Северо-Запада России баклажаны. Создается 240 новых рабочих мест, продукцию предполагается поставлять в торговые сети Санкт-Петербурга и Москвы.