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В «картофельном» районе Ленобласти агрофирма вырастит баклажаны для Петербурга и Москвы
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В «картофельном» районе Ленобласти агрофирма вырастит баклажаны для Петербурга и Москвы 

Интересант 58 минут назад
Проект создания тепличного комплекса в Волосовском районе Ленобласти одобрен сегодня на заседании региональной комиссии по размещению производительных сил. Компания «Агротехнологии» намерена вложить в строительство современного предприятия около двух миллиардов рублей.
По соседству с томатами, огурцами и зеленью в теплицах общей площадью 11 гектаров будут выращивать экзотические для Северо-Запада России баклажаны. Создается 240 новых рабочих мест, продукцию предполагается поставлять в торговые сети Санкт-Петербурга и Москвы.
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