Фотодауншифтинг: москвич уже три года снимает на кнопочный Siemens, и людям нравится

С 2015 года в соцсети «ВКонтакте» существует сообщество «фотки на сименс»: москвич Андрей Крицкий публикует там свои фотографии, сделанные на слабые камеры телефонов начала 2000-х годов.

Источник: Tjournal

Крицкий рассказал Tjournal, как возникла идея паблика: в 2012 году его знакомый разбирал склад закрывшегося магазина электроники и предложил ему внешнюю камеру для телефонов Siemens. Чтобы воспользоваться устройством, Крицкий купил Siemens S55 — первый цветной телефон компании, вышедший в 2003 году.

Сейчас у создателя «фоток на сименс» четыре телефона Siemens и Alcatel OneTouch 757 с камерами от 0,3 до 1,3 мегапикселя. При этом Крицкий говорит, что на свою полупрофессиональную зеркалку не снимал уже года три.

Крицкий называет свои работы цифровым примитивизмом и принципиально не обрабатывает снимки.

«Изображение, в силу технического несовершенства камеры, освобождается от деталей и упрощается до контуров, силуэта, неясных очертаний и цветовых пятен. Это сознательный уход от четкости, детализации и «реалистичности» в область неясного, открытого для интерпретаций и грез».

По словам автора сообщества, ему несколько раз предлагали сделать фотосессии на старые телефоны, но он отказывался: «В увлечении важен принцип необязательности, а что может быть хуже, чем когда увлечение превращается в ремесло».

Во «ВКонтакте» у Крицкого есть еще два сообщества, посвященных фотографиям плохого качества.

Авторы снимков для паблика DIGITAL LOW иногда создают такой эффект с помощью максимального приближения и сканографии (сканирование изображений и предметов и последующая обработка в фоторедакторах).

В сообществе VISUAL LOW публикуются чужие снимки со старых устройств, найденные на фотохостингах.