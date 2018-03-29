Рекультивацию полигона ТБО в Кашире планируют завершить осенью 2018 года 

Рекультивация полигона «Каширский» в подмосковной Кашире может быть закончена осенью текущего года, работы ведутся с опережением графика, сообщил глава округа Алексей Спасский.
«Работы ведутся с опережением графика. До конца года будут полностью завершены. По договору срок — середина декабря текущего года, но в настоящее время идем с опережением графика. Я думаю, в сентябре-октябре закончим все работы», — доложил Спасский губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360° Подмосковье».
В свою очередь, Воробьев поручил информировать жителей об этапах процедуры рекультивации полигона.
Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее губернатор сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.