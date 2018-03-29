Полигон «Каширский» рекультивируют с опережением графика 

Полигон ТБО в Кашире площадью 10 га ликвидируют с опережением графика. Об этом заявил глава города Алексей Спасский в ходе «Прямого разговора» с губернатором Московской области на телеканале «360».
Алексей Спасский доложил Андрею Воробьеву о ходе работ на свалке в Кашире.
По договору срок рекультивации — середина декабря текущего года, но мы идем с опережением графика, планируем закончить осенью текущего года
— Алексей Спасский.
Губернатор отметил, что на «Каширском» полигоне идет очень важная работа по рекультивации.
Приятно, что Общественная палата с вами и может следить, сопровождать те работы, которые волнуют жителей. Прошу вас информировать жителей, рассказывать и показывать этапы процедуры рекультивации
— Андрей Воробьев.
Ранее глава городского округа Каширы в ходе выступления с докладом об итогах социально‐экономического развития города заявил, что свалку в Кашире площадью 10 га наполовину ликвидировали. Рекультивация полигона началась в середине 2017 года, работы планируется завершить осенью 2018 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства Московской области поручил уже при строительстве закладывать высокие стандарты качества работы полигонов твердых бытовых отходов и мусоросжигательных заводов.