Полигон «Каширский» рекультивируют с опережением графика

Полигон ТБО в Кашире площадью 10 га ликвидируют с опережением графика. Об этом заявил глава города Алексей Спасский в ходе «Прямого разговора» с губернатором Московской области на телеканале «360».

Алексей Спасский доложил Андрею Воробьеву о ходе работ на свалке в Кашире.

По договору срок рекультивации — середина декабря текущего года, но мы идем с опережением графика, планируем закончить осенью текущего года

— Алексей Спасский.

Губернатор отметил, что на «Каширском» полигоне идет очень важная работа по рекультивации.

Приятно, что Общественная палата с вами и может следить, сопровождать те работы, которые волнуют жителей. Прошу вас информировать жителей, рассказывать и показывать этапы процедуры рекультивации

— Андрей Воробьев.

Ранее глава городского округа Каширы в ходе выступления с докладом об итогах социально‐экономического развития города заявил, что свалку в Кашире площадью 10 га наполовину ликвидировали. Рекультивация полигона началась в середине 2017 года, работы планируется завершить осенью 2018 года.