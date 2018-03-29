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Нам предстоит проделать работу по формированию доверия, которое было подорвано свалками — Воробьев
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Нам предстоит проделать работу по формированию доверия, которое было подорвано свалками — Воробьев 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковным властям предстоит восстановить доверие, которое было подорвано свалками. Проблема должна быть устранена в максимально короткие сроки, сообщил в эфире телеканала «360» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор отметил опыт Японии в решении «мусорной» проблемы, которая сейчас является одной из самых чистых стран. Сейчас там реализуется программа по разделению мусора, работает 21 мусоросжигательный современный завод, на каждом установлены специальные датчики.
Сейчас мы находимся на пороге, чтобы начать строительство таких ультрасовременных заводов. Конечно, нам тоже предстоит проделать работу по формированию доверия, которое было подорвано свалками, которые сейчас есть. Мы живем этой проблемой, чтобы наладить это в максимально короткие сроки
— Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что раздельный сбор мусора должен быть по всей стране, только тогда может быть обеспечено безопасное сжигание.
«Мы не можем закрыть свалки моментально, потому что каждый из нас производит мусор.
Три-шесть
месяцев будут наиболее тяжелыми, потому что одни полигоны уже открылись, а другие, современные, еще не закрылись», — добавил Воробьев.
Ранее губернатор рассказал, что работу по дегазации 15 мусорных полигонов, оставшихся в Подмосковье, ведут иностранные специалисты.
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