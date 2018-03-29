Ещё
Губернатор Подмосковья: нам предстоит проделать работу по формированию доверия, которое было подорвано свалками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Подмосковья: нам предстоит проделать работу по формированию доверия, которое было подорвано свалками 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Подмосковным властям предстоит восстановить доверие жителей, которое подорвал кризис со свалками. Проблема должна быть устранена в максимально короткие сроки. Об этом в эфире телеканала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Губернатор отметил опыт Японии в решении «мусорной» проблемы, которая сегодняя вляется одной из самых чистых стран. Там реализуется программа по разделению мусора и работает 21 мусоросжигательный современный завод. Это опыт, которые следует воплотить в Подмосковье.
Сейчас мы находимся на пороге, чтобы начать строительство таких ультрасовременных заводов. Конечно, нам тоже предстоит проделать работу по формированию доверия, которое было подорвано свалками, которые сейчас есть. Мы живем этой проблемой, чтобы наладить это в максимально короткие сроки
— Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что раздельный сбор мусора должен быть по всей стране, только тогда может быть обеспечено безопасное сжигание.
«Мы не можем закрыть свалки моментально, потому что каждый из нас производит мусор.
Три-шесть
месяцев будут наиболее тяжелыми, потому что одни полигоны уже открылись, а другие, современные, еще не закрылись», — добавил Воробьев.
Ранее губернатор рассказал, что работу по дегазации 15 мусорных полигонов, оставшихся в Подмосковье, ведут иностранные специалисты.
360tv.ru: последние новости
«Неудачное слово использовал»: Песков прокомментировал высказывание Тулеева о «бузотерах» «Всех ищут»: активисты рассказали о неофициальных списках пропавших при пожаре в ТЦ Кемерова Тереза Мэй рассказала о состоянии Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов94
Российские радары не заметили израильских истребителей515
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово263
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»72
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение