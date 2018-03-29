Застройщику предложили другой земельный участок взамен ДК «Химмаш»

«Считаю, это лучший вариант решения вопроса. Главное — чтобы жлобство сейчас не взяло верх, и стороны договорились. Говорят, ДК достался депутату всего за 28 миллионов, так что Валерий Борисович еще и в плюсе останется», — написал Ивачев на своей странице в фейсбуке.