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Застройщику предложили другой земельный участок взамен ДК «Химмаш»
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Застройщику предложили другой земельный участок взамен ДК «Химмаш» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Считаю, это лучший вариант решения вопроса. Главное — чтобы жлобство сейчас не взяло верх, и стороны договорились. Говорят, ДК достался депутату всего за 28 миллионов, так что Валерий Борисович еще и в плюсе останется», — написал Ивачев на своей странице в фейсбуке.
Также он сообщил, что региональное правительство не выдавало Валерию Савельеву разрешение на снос «Химмаша» и строительство комплекса.
«ФедералПресс» напоминает, что в феврале жители Химмаша обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и Владимиру Путину спросьбой сохранить местный Дом культуры. До этого стало известно о планах владельца бизнес-центра AVS, которому принадлежит ДК «Химмаш», Валерия Савельева снести дом культуры для строительства на его месте жилого комплекса.
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