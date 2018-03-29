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Жителям Восточного Дегунина представят отчет о работе полиции в районе за 2017 год
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Жителям Восточного Дегунина представят отчет о работе полиции в районе за 2017 год 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Начальник ОУУП отдела МВД России по Восточному Дегунину майор полиции Павел Одиноков встретится с жителями района в воскресенье, 1 апреля. Он представит доклад об итогах работы отдела в прошедшем году. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры САО. — В ходе встречи майор полиции Павел Одиноков не только зачитает отчет о проделанной за 2017 год работе, но и расскажет присутствующим, как уберечь себя и свое имущество от злоумышленников, — пояснил сотрудник пресс-службы.
Он также добавил, что в специально отведенное время участники встречи смогут обратиться к докладчику с вопросами, жалобами и предложениями.
Встреча начнется в 12.00. Адрес: улица Дубнинская, дом 15, корпус 2. (мю)
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