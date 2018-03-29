Служба спасения 112 появилась в Молдове

Молдове появилась единая служба экстренных вызовов 112. Теперь в случае кризисной ситуации будет достаточно набрать только этот номер. За запуском новой диспетчерской проследил премьер-министр Павел Филип . Корреспондент телеканала «МИР 24» Ирина Галушко выяснила, как эффективно оказывать помощь пострадавшим.

В новую службу помощи поступают первые звонки. Программа автоматически определяет номер телефона. Система геолокации помогает оператору узнать, где находится пострадавший. Звонок обрабатывается в три раза быстрее, чем было раньше — всего за 40 секунд.

«Мы слушаем, что случилось. Если интоксикация у человека, спрашиваем конкретно, чем отравился, сколько времени ему уже плохо. Фиксируем адрес, узнаем, где он находится. Если случай тяжелый, сразу связываемся с медиками, если не тяжелый, говорим ждать медицинской помощи», — рассказывает диспетчер службы 112 Ион Могылдя.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

Новая система пока работает в тестовом режиме. До конца июня вызвать скорую помощь, пожарных или полицию можно по старым номерам 901, 902 и 903. С 1 июля останется только номер 112.

Сейчас в единой службе экстренной помощи работают 38 операторов в три смены. Они круглосуточно принимают звонки со всех населенных пунктов Молдовы. Все диспетчеры прошли специальные курсы. Эксперты считают, что сотрудничество специалистов из нескольких служб будет эффективнее.

«По статистике за 24 часа к нам поступают до 8 тысяч звонков со всей страны. В праздничные и выходные дни их больше всего. Есть люди, которые грубо разговаривают, но мы должны быть спокойными и уравновешенными», — отмечает диспетчер службы 112 Ион Бобештян.

Вскоре по номеру 112 можно будет обратиться за помощью и к другим службам, например, газовой. Премьер-министр Павел Филип отметил, что благодаря новой системе удастся спасти больше человеческих жизней.

«Софт, который сегодня используется в Молдове, последнего поколения. Молдова вторая страна в Европе, после Швеции , которая использует это оборудование. Мы гордимся этой работой», — отметил глава правительства.

Власти объявили, что вскоре проведут кампанию по продвижению единой службы в больницах, школах и других учреждениях. Все звонки по номеру 112 со стационарных и мобильных телефонов бесплатны.

Добавим, что за прошедший год служба скорой помощи, пожарная служба и полиция Молдовы получили почти три миллиона звонков. Номер 112 для единой службы помощи работает в Европе с 1991 года.

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