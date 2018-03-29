МЧС Беларуси готовится к паводкам

МЧС придет на помощь. Спасатели Беларуси готовятся к паводкам. Оперативные группы готовы прибыть в любую точку страны за шесть часов. При самом негативном сценарии возможно подтопление 140 населенных пунктов, передает телеканал «МИР 24». Сейчас спасатели изучают территорию с вертолета. Под их пристальным вниманием — бассейн реки Припять . Это юг и юго-восток республики. Предстоит восстановить проблемные участки, защитные дамбы, очистить водопроводные сооружения от посторонних предметов и льда. А, возможно, и отселять людей из мест вероятного подтопления.

Однако пока что обстановка благоприятная. По словам специалистов, половодье этой весной обещает быть относительно спокойным.

«В МЧС проводится работа по мониторингу мест подтопления, а также по приведению в готовность сил и средств в случае осложнения обстановки. Сформированы 16 отрядов, которые, в зависимости от места дислокации и зоны ответственности, оснащены группами спасения на воде, взрыво-техническими группами, группами оказания медицинской помощи, водооткачивающей техникой», — заявил заместитель начальника Управления аварийно-спасательных служб МЧС Беларуси Анатолий Балябин.

Хотя синоптики прогнозируют потепление, по ночам будут сохраняться морозы. Благодаря этому у белорусских спасателей еще есть время на подготовку к паводку.

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