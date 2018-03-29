Неравнодушная жительница Тольятти помогла полиции задержать хулиганов

В начале марта Мария Руднева возвращалась с маленькой дочкой с прогулки. Зайдя в подъезд своего дома, женщина обратила внимание на молодых людей, которые нарушали общественный порядок, шумели и ломали почтовые ящики. На замечания женщины молодые люди, ничего не ответив, быстро собрались и вышли из подъезда. Мария Руднева проследила, куда направились хулиганы, и сообщила об инциденте в полицию.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции опросили заявительницу, установили приметы подозреваемых и, благодаря бдительности Марии Рудневой, по горячим следам задержали двух студентов тольяттинских ВУЗов нарушавших общественный порядок.

Задержанные, 18-летняя девушка и 17-летний юноша, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении молодых людей был составлен административный протокол. Хулиганы осознали свою вину и обещали в ближайшее время своими силами восстановить поломанные почтовые ящики.

В рамках акции «Им благодарна полиция», за активную гражданскую позицию начальник Управления Хейрулла Ахмедханов вручил Марии Рудневой благодарственную грамоту и ценный подарок.

Как отметил председатель Общественного совета при Управлении Владимир Гусев : «Рассматривая кандидатуру Марии Рудневой для поощрения ее в рамках традиционной Акции Общественного совета при Управлении, мы отметили не равнодушие молодой женщины, к ситуации, свидетельницей которой она стала. Позже выяснилось, что ее муж сотрудник полиции, и Мария Алексеевна знает, как важно для сотрудников полиции помощь и доверие граждан».

Это не единственный факт, когда граждане с активной гражданской позицией помогают сотрудникам полиции в сохранении общественного порядка на территории города. Совместная работа правоохранительных органов и общества повышает уровень доверия граждан к полиции и делает город безопасным для его жителей.