Ещё
Минпромторг и Минэнерго разрабатывают меры поддержки для турбиностроения в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минпромторг и Минэнерго разрабатывают меры поддержки для турбиностроения в РФ 

Прайм 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Минпромторг и Минэнерго разрабатывают меры поддержки для турбиностроения в России, сообщает министерство промышленности в четверг.
"Принятие и реализация разрабатываемых совместными усилиями двух министерств мер в области энергетического газотурбостроения существенно укрепят позиции российской промышленности в этом высокотехнологичном секторе и обеспечат энергосберегающую замену паросиловых электростанций на отечественные парогазовые", — отмечает ведомство.
По мнению Минпромторга, это будет соответствовать госполитике замещения импорта, обеспечит загрузку мощностей российских предприятий в условиях нестабильности мировой экономики, а также будет способствовать повышению энергобезопасности страны.
Ранее состоялось заседание «круглого стола» двух комитетов ГД по энергетике и по экономической политике. Основной темой обсуждения стали вопросы законодательного обеспечения развития энергетического турбиностроения, говорится в сообщении.
Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов обратил внимание на новую программу Минэнерго по модернизации тепловой генерации до 2035 года. Минпромторг предлагает реализовывать эту программу с использованием только отечественного оборудования и разработать для этого новые типовые решения для поддержки отечественного машиностроения.
Он добавил, что в 2016 году утверждена программа импортозамещения в области газотурбинных технологий, в рамках которой сформирован мощностной ряд приоритетного развития газовых турбин до 40 МВт, 60-80 МВт, 110-130 МВт и 170-200 МВт, 300 МВт и более.
Прайм: последние новости
Росстат: Рост оборота ритейла РФ в феврале продолжил замедляться до 1,8% Дайджест российских СМИ – 27 марта Рубль отвязался от нефти, что ему поможет?, - Дмитрий Майоров,корреспондент агентства "Прайм"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов374
Российские радары не заметили израильских истребителей701
Россию накроют природные катаклизмы4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»142
Юлия Скрипаль пришла в себя43
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение