Дональд Трамп раскритиковал Amazon

Президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на компанию Amazon. Как написал политик в серии твитов, самый крупный интернет-магазин в мире «платит очень мало налогов государственным и местным органам власти, если вообще их платит, пользуется нашей почтовой системой в качестве курьерской службы (что несет огромные потери для США) и ставит вне конкуренции многие тысячи ритейлеров».

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U. S.), and are putting many thousands of retailers out of business!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 марта 2018 г.

Утверждения Трампа не совсем верны, сообщает телеканал CNBC. Во-первых, президент США, по-видимому, имел в виду неуплату налогов сторонними продавцами (на них приходится около 50% объема продаж онлайн-магазина), размещающими товары на сайте Amazon, однако сама компания в действительности взимает налог с продаж со своих товаров в 45 штатах и ∎∎в округе Колумбия . Слова Трампа могут даже навредить малому бизнесу, если фирма решит поднять цены на сторонние товары, что сделает их дороже в сравнении с собственными.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U. S. are being hurt — many jobs being lost!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

Во-вторых, Почтовая служба США (USPS) не управляется и не принадлежит правительству. Она выступает в роли независимого государственного агентства, за которое отвечает генеральный почтмейстер, назначаемый президентом. Как отмечает CNBC, убыточная почта США держится на плаву во многом благодаря бизнесу Amazon, причем если бы компания решила организовать собственную сеть доставки, она в первую очередь представляла бы угрозу самой USPS, а не компаниям вроде FedEx или UPS.

∎Как Amazon стала второй компанией в мире после Apple читайте также