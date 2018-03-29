Бурятский предприниматель, наладивший производство тротуарной плитки из мусора, оказался на грани разорения

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Артем Беломестнов, предприниматель из бурятского села Петропавловка, несколько лет назад открыл цех по переработке пластиковых отходов. Теперь он рискует потерять бизнес из-за долгов перед банком, сообщает ОТР.

Беломестнов наладил в селе производство тротуарной плитки из переработанных пластиковых отходов. Раньше он использовал пластиковые бутылки, но теперь отказался от них и перешел на пакеты и упаковочную пленку: это сделало плитку на два сантиметра тоньше, вдвое легче и крепче.

За 2017 год предприниматель переработал восемь тонн полиэтилена. По его словам, цех сможет переработать в пять раз больше мусора, если это понадобится. Пакеты и пленку Беломестнову приносят жители села, которые знают о его бизнесе. «По мере накопления дома, я просто приношу сюда. Я не засоряю атмосферу, природу берегу и приношу определенную пользу», — рассказал Виктор Елисеев , житель Петропавловки.

Беломестный расширил ассортимент и начал продавать плитку разных цветов: черного, коричневого, синего, зеленого и белого. Он получал заказы от улан-удэнского авиазавода , районной администрации и нескольких частных компаний. Кроме того, его плиткой выложили главную площадь Петропавловки. Но местным жителям его продукция кажется дорогой, как и торговым сетям.

артем беломестнов

предприниматель

«У меня стоит 500-550 за квадратный метр, а они мне обозначили 400-450 рублей, не выше. А свои цены ставят потом 700-800 рублей за квадратный метр. Соответственно люди ее вообще брать не будут!».

Сейчас Беломестнов находится на грани разорения. Он не смог расплатиться по кредиту в два с половиной миллиона, которые были нужны на оснащение цеха, и банк подал иск против него. Местные чиновники советовали ему подать заявку на субсидию для начинающих предпринимателей, чтобы возместить половину затрат на оборудование, но из-за задолженности он не смог этого сделать.

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По прогнозам аналитиков, к 2020 году объём мирового рынка переработки отходов достигнет около $43 млрд В России жители и бизнес ежегодно покупают почти два миллиона тонн изделий из пластика. Большая часть таких изделий быстро превращается в мусор — это пакеты, бутылки и упаковки. Предприятия перерабатывают лишь 200 тыс. тонн полиэтилена в год, а остальные 900 тыс. тонн оседают на свалках.

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