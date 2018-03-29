С чего начинается безопасность в торговых центрах

Все торгово-развлекательные центры в России , которые были открыты после 1 января 2010 года и где детские игровые комнаты находятся выше второго этажа, незаконны. Именно с этой даты, рассказали "Российской газете" в минстрое, начал действовать СНиП, утвержденный 1 сентября 2009 года, с правилами размещения детских комнат. Второе условие: они должны быть не далее 20 метров от эвакуационного выхода.

И эти правила, подчеркнули в ведомстве, касаются любого общественного здания: торговых центров, кинотеатров и прочих (СП 118.13330.2012 СНиП 31-06-2009). Кто должен за этим следить? «Контролируют выполнение правил при строительстве объектов региональные экспертизы и региональные стройнадзоры», пояснили в министерстве.

В России уже восемь лет запрещено устраивать детские комнаты в торговых центрах бвыше второго этажа

Первая очередь ТРЦ «Зимняя вишня» была открыта в сентябре 2009 года. И, по всей видимости, говорят эксперты, успел оформить все документы по старым правилам (впрочем, это нуждается в проверке). Но в любом случае в полном объеме комплекс заработал лишь в ноябре 2013 года. И его хозяева вполне могли изменить планировку. Это если по совести. Это если она есть.

Замысел торговцев понятен. По дороге к последнему этажу на каждом шагу — соблазны. Мороженое, игрушки, шарики… Трудно отказать малышу — и родители достают кошельки. И так везде. Вот что передает наш собкор Виталий Ахмеров, который встретился с главой профилактического управления ГУ МЧС по Ульяновской области Сергеем Золотовым . «Центры часто перестраивают, каждый арендатор приспосабливает площади под собственные нужды, в результате нарушения множатся, — сообщил начальник. — Только в Ульяновске как минимум в трех торговых центрах детские площадки расположены на третьем-четвертом этажах».

Собрав совет экспертов, мы поставили задачу — найти слабое звено в создании и деятельности торгово-развлекательных центров. Где притаилась смертельная опасность: в их проектировании, строительстве или эксплуатации?

Откуда они взялись

Когда в России начали строить торговые центры?

Дмитрий Прокофьев , член Союза архитекторов России: В начале 90-х годов.

В первую очередь в Москве Санкт-Петербурге , а затем и в других городах.

И традиция эта пришла с Запада. Торговые комплексы — это был новый подход к организации процесса приобретения товаров и услуг, когда под одной крышей можно и еду, и одежду купить, и развлечься. Собственно вся эта концепция заточена на извлечение прибыли: посетители должны оставлять максимум денег.

Но ведь в советские годы у нас тоже были ГУМ, ЦУМ "Детский мир" . Их же тоже можно назвать торговыми комплексами.

Дмитрий Прокофьев: Пожалуй, данной концепции отвечал только ГУМ, так как там был и продуктовый магазин, и бесконечные секции одежды.

Существуют типовые проекты строительства ТЦ?

Дмитрий Прокофьев: Только в сетевых компаниях, например, у "Икеи" "Ашана" , «Глобуса» и т.д. У них есть набор стандартов и набор типовых решений, которые применяются в зависимости от величины города и его населения. То есть рассчитывается трафик посещаемости магазина.

А в остальных случаях проекты делают по заданию конкретного девелопера, и связаны они прежде всего с какими-то маркетинговыми исследованиями, величиной участка, удобством подъездных путей и т.д.

Чья подпись с краю

Кто ставит последнюю подпись перед реализацией проекта в жизнь?

Дмитрий Прокофьев: Это делает коммерческая и некомерческая экспертиза. Они проверяют компетентность всех предлагаемых решений.

В состав этой экспертизы входят различные специалисты. Так, архитектор смотрит пути эвакуации, инженер, отвечающий за слабые токи, смотрит оповещение, инженер-вентиляционщик проверяет, где предлагается установить системы дымоудаления, подпоры воздуха при пожаре.

Насколько объективны коммерческие экспертизы? За вознаграждение они могут пропустить сырой, непроработанный проект?

Дмитрий Прокофьев: Понимаете, здесь идет коллективная работа. И эксперта, который поставит свою подпись под заведомо опасным объектом, легко установить. Никто не будет рисковать карьерой и свободой. Поэтому проекты иногда возвращаются на доработку. Но, как правило, проекты проходят экспертизу с первого раза.

А МЧС визирует готовые проекты?

Дмитрий Прокофьев: Да, конечно. Во-первых, нужно помнить, что пожарная безопасность — это комплексный подход и он делится на две принципиальные части.

Первая — архитектурно-строительная. То есть безопасность здания обеспечивается строительными решениями. Это — разбивка его на пожарные отсеки, чтобы огонь не перекидывался из помещения в помещение. Отсеки выделяются противопожарными преградами, которые должны выдерживать не менее 2,5 часа непрерывного горения.

Перед эвакуационными лестницами должны быть тамбуры, предотвращающие перетекание дыма. Пути эвакуации не должны отделываться горючими или выделяющими дым материалами. Это, собственно, те проходы между торговыми точками, по которым идет поток людей.

Второй блок пожарной безопасности — это инженерная составляющая, которая включает в себя автоматику. Должны быть датчики, которые срабатывают и запускают в работу целый комплекс инженерных систем. Это пожаротушение, дымоудаление.

Дымоудаление предназначено для путей эвакуации. Туда идет компенсация свежего воздуха. Ведь если идет активный отток дыма, то для того, чтобы не возникало разреженной атмосферы, нужен активный приток свежего воздуха. Это также указатели путей движения, голосовое оповещение и т.д. Это противопожарные клапаны, которые перекрывают работающую в обычном режиме вентиляцию.

Но для того, чтобы правильно всем этим пользоваться, важно иметь хорошо подготовленный персонал, который должен понимать, как все это устроено, как это работает, что является эвакуационными выходами, куда направлять потоки людей. При грамотной организации эвакуации посетители должны покинуть здание за считаные минуты.

Кто закрыл двери кинотеатра

Дмитрий Владимирович, а кинотеатр можно разместить на первом этаже? Ограничить их, как детские комнаты.

Дмитрий Прокофьев: А почему нет? История с «Зимней вишней» меня очень удивила. Ведь кинотеатр — это самое безопасное место. Потому что по любому проекту второй эвакуационный выход из зала ведет непосредственно на эвакуационную лестницу. Таковы правила.

В каждом зале должен быть не один, а два выхода. И двери должны быть оборудованы антипаникой. Это такая поперечная палка на двери, которую толкаешь и дверь распахивается. А снаружи может не быть вообще ничего. И плюс на дверях по правилам есть электромеханические замки, которые стоят под напряжением.

В момент срабатывания тревожного сигнала все двери разблокируются и соответственно пути эвакуации оказываются открытыми. Говорят, что в кемеровском ТЦ сигнализация была отключена. Но я все равно не могу понять, что такое в современном ТЦ закрытые снаружи двери кинотеатра? Как это все выглядело? Какими ключами закрывалось?

Профессионалы сейчас разводят руками: зачем мы проектируем, согласовываем, строим, если потом это все закрыто на амбарные замки, эвакуационные лестницы завалены хламом, сигнализация отключена? Давайте как раньше настроим ангары и будем там торговать колбасой!

Денис Колокольников , председатель Экспертного совета по редевелопменту при Российской гильдии управляющих и девелоперов: Подтверждаю. Требования к безопасности у нас серьезные, все объекты проектируются в соответствии с нормами, все проекты проходят экспертизу и строятся в соответствии с утвержденным проектом.

Сбои происходят уже в процессе эксплуатации. Это, как уже говорилось, и закрытые двери, и заставленные эвакуационные выходы. Не скажу, что это правило, скорее исключение. Потому что в хорошем торговом комплексе есть эксплуатирующая компания, которая за всем этим следит.

А какая система самая надежная?

Денис Колокольников: Их проектируют разными способами, часто возникают так называемые спецусловия, которые не всегда подходят под стандартные нормы проектирования, и они отдельно согласовываются с пожарными.

Для примера, если торговый зал больше определенной площади, он должен быть разделен стеной или какой-то закрывающейся конструкцией. Большие магазины обходят эту норму, но заменяют ее большим количеством выходов и сплинкерной системой пожаротушения, которая более эффективна, чем стандартные решения.

Эвакуационные выходы открываются по разным принципам. Есть подход, когда выходы открываются только когда включается пожарная сигнализация. У выходов имеются электромеханические замки, которые в момент включения сигнализации открываются. Это наиболее эффективный способ. Не надо вставлять никаких ключей. Но опять же, чтобы дверь открылась, сигнализация должна сработать.

В других случаях около выхода есть ключ, который вставляется в замок и дверь открывается. Есть ТЦ, где они всегда открыты. Все эксплуатационные выходы открываются изнутри, снаружи их открыть нельзя. В этом весь смысл этого подхода.

Денис, а вы как считаете, на каком этаже должны быть кинотеатры?

Денис Колокольников: Не обязательно на первом. Одна из причин, почему сложилась практика размещать кинотеатры и развлекательные центры на последнем этаже — это то, что для них нужна высота потолка 7-9 метров. Правильнее его спроектировать на последнем этаже, чтобы потолок был выше. Во всем торговом центре эта высота составляет от 4 до 6 метров.

Понимаете, и на первом этаже люди могут не успеть выбежать. Но если правила пожарной безопасности соблюдены, все работает нормально, и высота не имеет значения.

Зачем перестраивать фабрики и заводы

Может, все-таки запретить перестройку?

Денис Колокольников: Эта практика распространена не только в России. Производственные здания во всем мире переделывают в торговые и развлекательные комплексы.

Производственное здание имеет высокие потолки, широкий шаг колонн — технологически это здание подходит под развлекательные и торговые цели. И для этого точно так же как для нового помещения нужен проект, согласование. Если все сделать по правилам, то ничего опасного в этом нет. Но не исключаю, что собственники могут экономить при редевелопменте, как, впрочем, и при новом строительстве.

Надо ужесточать наказание. Закрыл пожарный выход, повесил решетку на окно — уголовное дело

Я говорю о том, что перестраивать фабрики в торговые комплексы — можно, не соблюдать при этом нормы и правила к таким объектам — нельзя, но есть те, кто это делает.

И разрешают использовать материалы, которые горят?

Денис Колокольников: Увы, невозможно сделать материалы, которые совсем не горят. При определенных обстоятельствах горит все. Надо обязательно проводить противопожарную обработку материалов.

Андрей Гнездилов , член правления Союза московских архитекторов: Все так. Есть технические регламенты пожарной безопасности (ФЗ N123 от 2008 г.). И если они соблюдаются, проблем быть не должно. В законе прописаны все требования к зданиям подобного класса: к степени огнестойкости несущих и ограждающих конструкций, которые должны сохранять работоспособность в течение всего времени, необходимого для безопасной эвакуации людей из помещений и здания, либо на улицу, либо в пожаробезопасные зоны, к эвакуационным путям и выходам, к материалам, которые можно применять для их отделки.

Ключевой вопрос

Так на каком этапе таится смертельная опасность? И как с ней бороться?

Дмитрий Прокофьев: На сегодняшний момент «слабые звенья» — это эксплуатация зданий и подготовка персонала.

А персонал обязана готовить служба безопасности торгового центра. Должны набирать людей, специально их обучать работать со всеми системами, грамотно вести себя в чрезвычайной ситуации. С точки зрения проектирования нормы очень жесткие. Подчас даже чересчур.

Денис Колокольников: Под любым документом есть чья-то подпись, поэтому коррупционная составляющая, конечно, присутствует. В таких случаях в первую очередь должны нести строгую ответственность именно те, кто «закрывает глаза» на обстоятельства.

Петр Шелищ , председатель Союза потребителей России: Для защиты от халатности и разгильдяйства людей, по долгу службы обязанных обеспечить безопасность, надо ввести уголовную ответственность за любое нарушение обязательных требований безопасности, а не только за такое, которое уже привело к жертвам и потерям, как сейчас.

Закрыл пожарный выход, повесил решетку на окно без согласования с МЧС — уголовное дело! А чтобы обнаружить закрытый пожарный выход или глухие решетки на окнах, не надо быть специально подготовленным инспектором. Увидев это, сообщить в орган надзора может любой из нас. А если этот орган не отреагирует на сигнал, то и уголовная ответственность падет уже на его нерадивых сотрудников.

Андрей Гнездилов, член правления Союза московских архитекторов

В случае с «Зимней вишней», как я понимаю, нет проблемы неправильного проектирования, имел место человеческий фактор — было закрыто там, где должно быть открыто.

Реконструкция не отменяет никаких норм. Поэтому говорить о том, что этот торговый комплекс опасный только потому, что это перестроенная фабрика, не имеет смысла. Но определить виновных, конечно, может только суд.

Торговые центры могут лишить статуса малого бизнеса

Законодательство в плане пожарной безопасности и проверок бизнеса, видимо, будут менять. Но речь не идет об отмене надзорных каникул для малого и среднего бизнеса. «Кошмарить» бизнес снова никто не собирается.

Хотят лишь вывести торговые центры и иные объекты с массовым пребыванием людей из категории малого бизнеса, с тем чтобы на эти объекты не распространялся запрет на проведение плановых проверок. Но просто взять и отменить запрет на проверки нельзя. Те инспекции, которые по всей стране идут сейчас, после трагедии в Кемерово , — это внеплановые мероприятия, которые неизбежно завершатся. А что дальше?

Свои предложения по этому поводу высказал министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов . Накануне он заявил о необходимости освобождать от проверок только те объекты, которые не несут большой угрозы гражданкам. А торговые центры — это места массового скопления людей и соответственно объекты высокого уровня риска. Никакие надзорные каникулы к таким зданиям применяться не должны.

То, что эта мера необходима, — очевидно. В пользу такого решения говорят хотя бы первые результаты проверок торговых центров по регионам. Практически везде найдены грубейшие нарушения противопожарной безопасности. Захламленные эвакуационные выходы, многие из которых закрыты на ключ, а то и заперты на цепь, наличие просроченных огнетушителей, а то и отсутствие их и полный бардак с системами сигнализации и пожаротушения — это лишь самые типичные выявленные нарушения, так сказать типовые.

И это при том, что было понятно, что проверки в торговых центрах неизбежно начнутся.

Но их хозяева по всей стране в течение тех двух дней, которые у них были, так сказать, на устранение неисправностей, пальцем о палец не ударили, чтобы привести свои помещения в порядок.

А это значит, что безоглядно рассчитывать на ответственность бизнеса не приходится.

Законодательство, видимо, придется менять. Прежде всего изменения могут коснуться Федерального закона N 123. А именно — части 7 статьи 83.

В ней речь идет о техническом регламенте по противопожарной безопасности. В статью 83, возможно, внесут изменения и приравняют крупные центры к объектам, для которых плановые проверки обязательны.

Скорее всего, компанию торговым центрам могут составить ночные клубы, большие дискотеки, кинотеатры и другие увеселительные заведения.

Но они обязательно должны быть четко перечислены списком в будущих поправках, чтобы не было разночтений и чтобы желающий погреть, так сказать, руки нечистоплотный инспектор не пришел бы в маленькое кафе или ресторанчик, которые действительно относятся к категории малого бизнеса и являются объектами небольшой опасности.

Пока же в системе признания объектов малого бизнеса в стране царит полная неразбериха. У бизнесмена нет удостоверения или какого-либо другого документа, что его предприятие принадлежит к малому или среднему бизнесу. Но есть довольно четко описанные критерии, по которым надо считать тот или иной бизнес малым. Это доход не свыше определенной суммы и количество занятых не выше ста человек. А это весьма размытые понятия.

К тому же в этих критериях не прописаны особенности нынешних торговых центров, которые арендуют десятки фирм.

Точка зрения

Торговля скоро вообще уйдет в Интернет

Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России:

— После кемеровской трагедии стали говорить, что торговые центры — это уже некий пережиток прошлого, от которого нужно избавляться. Считаю, не надо торопиться с выводами.

Если торговые центры и уходящая натура, то уйдет она очень нескоро. Наверное, рано или поздно торговля вообще переместится в Интернет. И это произойдет не только в России, а во всем мире. Китай , например, в своей цифровой экономике уже сейчас игнорирует традиционные форматы торговли.

Но дело в том, что у современных торговых центров есть еще и развлекательная функция. Да, можно посмотреть кино дома на компьютере, можно заказать домой пиццу, можно и с детьми дома поиграть. Но любому нормальному человеку нужно быть в социуме, а не замыкаться в четырех стенах. Можно, конечно, обязать бизнес строить кинотеатры отдельно, но суть-то от этого не изменится. Это все равно общественные здания, к которым должны предъявляться особые требования безопасности на всех этапах — от проектирования до эксплуатации. Проблема не в формате, а в добросовестном выполнении установленных правил. А если их не хватает, то надо дополнять законы. Например, мы привыкли, что большая часть входов в общественных зданиях и выходов из них постоянно закрыты. Между тем, когда утверждали проект, наверняка обосновывали нужность каждой двери. Считаем недопустимым даже временно закрывать выходы без согласования с МЧС. И это надо установить законодательно.

Петр Шелищ: За вкусной и недорогой фермерской продукцией я охотно пойду в небольшой магазин у дома, за всем остальным — поеду в торговый центр

Журналист «РГ» меня спрашивал, действительно ли крупные торговые центры мешают развиваться магазинам у дома и ярмаркам, которые востребованы у населения. Я так не думаю. Малым торговым предприятиям мешают развиваться не торговые центры и сетевые ретейлеры, а их собственная неэффективная политика ведения бизнеса. Смотрите, у нас сейчас в любом магазине у дома продается примерно тот же ассортимент продукции, как и в больших сетях, только на порядок дороже. И зачем покупателю идти за бутылкой импортной газировки, палкой колбасы или шоколадкой в маленький магазин, если все то же самое можно купить у сетевиков в два раза дешевле? Покупатель пойдет в магазин у дома, если он начнет предлагать уникальный ассортимент товаров. Почему наш малый торговый бизнес так упорно не хочет приобретать продукты у фермеров? За вкусной и недорогой фермерской продукцией я охотно пойду в небольшой магазин, за всем остальным — поеду в торговый центр.

Сегодня в Санкт-Петербурге пробуется довольно интересный проект — создание оптовой компании, которая сама бы закупала продукцию у малых сельхозпроизводителей, выступала бы гарантом качества и надежности поставок, а затем сама бы находила, кому эта продукция была бы интересна. В Интернете у компании будет своя площадка, где смогут контактировать поставщики и продавцы. Проект может оказаться крайне перспективным.

Следствие

Трое пропавших найдены

На фоне трагических новостей из Кемерово в четверг появился маленький светлый лучик — нашлись трое из тех, кто считался пропавшими без вести.

Как объяснила корреспонденту «РГ» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко , в ходе проверки заявлений о 67 пропавших трое из них установлены среди живых.

Таким образом, на сегодняшний день следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара.

Следствие в самом разгаре. По словам Александра Бастрыкина, основные экспертизы займут примерно 5 месяцев.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что уже установлено точное место возгорания в торговом центре «Зимняя вишня». Ссылки на конкретный источник информации указано не было. Корреспондент «РГ» обратился в МЧС.

Там подтвердили, что видели эту информацию и теперь пытаются выяснить, откуда она взялась. В самом спасательном ведомстве не обладают такими сведениями и подтвердили, что никто из сотрудников МЧС не мог стать источником информации пусть даже и неназванным для журналистов, распространившим эту информацию.

Установить с точностью место возникновения пожара в торговом центре в Кемерово за пару дней невозможно. Надо понимать, что пожарно-технические экспертизы — вещь крайне сложная.

Предстоит проверить «элементы большого количества образцов». Это и остатки проводки, силовых кабелей, остатки игрушек и поролоновых кубиков, угольки от строительных и отделочных материалов.

Даже остатки стен будут проверены. Оказывается, специальные лаборатории по молекулярному составу и тепловому воздействию на бетон здания могут со стопроцентной точностью определить, где огонь по времени воздействовал дольше, а также где температура была выше. Это позволит сузить ареал поисков очага огня.

МЧС не подтвердило, что установлено точное место возгорания в торговом центре «Зимняя вишня»

Анализ угольков от поролоновых кубиков в игровом бассейне, а также от покрытия пола, анализы воздуха — все это позволит установить, проливалась ли огнеопасная жидкость в момент возгорания и присутствовали ли в воздухе летуче-горючие смеси. Это позволит подтвердить или опровергнуть версию о поджоге.

Хотя примерное место возгорания определить можно по видео с камеры видеонаблюдения четвертого этажа торгового центра в Кемерово. Оно есть в Интернете. На нем прекрасно видно, как ходят взрослые, играют дети и как вдруг с потолка в районе детского игрового бассейна начинает сыпаться сноп искр, как от короткого замыкания. Почти мгновенно помещение заволакивает густой дым и гаснет свет на всем этаже.

А в это время адвокаты открыли «горячую линию» для бесплатной правовой помощи пострадавшим. С такой инициативой выступила Федеральная палата адвокатов России. Она обратилась ко всем коллегам страны с призывом безвозмездно помочь жертвам этой трагедии. Региональные коллегии откликнулись.

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