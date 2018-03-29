Поездом через чайные плантации Нувары Элии в горную деревню Элла

В заключительной серии проекта «Шри-Ланка 360» мы отправимся в путешествие по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов мира. Через чайные плантации Нувары Элии — в край водопадов и реликтовых лесов — высокогорную деревню Элла.