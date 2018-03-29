Ещё
Поездом через чайные плантации Нувары Элии в горную деревню Элла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поездом через чайные плантации Нувары Элии в горную деревню Элла 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
В заключительной серии проекта «Шри-Ланка 360» мы отправимся в путешествие по одному из самых живописных железнодорожных маршрутов мира. Через чайные плантации Нувары Элии — в край водопадов и реликтовых лесов — высокогорную деревню Элла.
RT на русском: последние новости
Два чиновника администрации Кемеровской области уволены после пожара в «Зимней вишне» На полигоне «Ядрово» в Подмосковье начали откачку фильтрата В Великобритании сообщили об улучшении состояния Юлии Скрипаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов105
Российские радары не заметили израильских истребителей520
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»75
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово264
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение