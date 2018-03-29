Мусор на «Ядрово» ввозится, чтобы сформировать купол полигона и подготовиться к дегазации ‐ губернатор

Андрей Вихарев доложил губернатору, что после встречи с жителями Волоколамска была создана рабочая группа.

Обойдя полигон, мы увидели фильтрат, который загрязняет и почву, и русло реки. Было принято решение сделать оперативно емкость, в течение трех дней мы ее подготовили. Сегодня утром она была доделана, жителями принята, в 15:00 мы запустили перелив фильтрата в эту емкость

— Андрей Вихарев.

Также Вихарев отметил, что до конца недели должен быть заключен договор на передвижную очистку фильтрата, а буквально через 3,5 месяца придет оборудование, и фильтрат будет очищаться до уровня технической воды.

С учетом высотных отметок, которые дали голландцы, сейчас заводятся сюда отходы. Тело полигона должно формироваться из отходов, чтобы соблюдалась пористость и техника могла спокойно выполнять работы, не увязая в грунте. Сейчас сформировано 30% тела полигона. Оно должно быть в виде купола с уклоном в 3%, когда его сформируют, мы передадим его голландцам, которые начнут совершать проколы

— Александр Чупраков.

НА ПОЛИГОНЕ «ЯДРОВО» НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ОТКАЧКИ ФИЛЬТРАТА

В период с 5 по 10 мая придет высокотемпературный факел, будет вся система заведена к нему. До 15 июня факел установят, и он начнет сжигать свалочный газ. Ежесуточно здесь дежурят представители МЧС , работники полигона — таким образом, чтобы места наиболее интенсивного выхода свалочного газа можно было оперативно обнаруживать и тампонировать. Но полигон — это живой организм, внутри достаточно высокая температура, поэтому газ все равно будет выходить из-за перепадов давления. В настоящее время, по словам Чупракова, действительно нужно потерпеть, но это все исправится после того, как введут в эксплуатацию систему дегазации полигона. Это произойдет до 15 июня.

Хозяева полигона и работники, которые присутствуют должны понимать ответственность. Прошу вас не снижать темп. Мы обещали жителям предоставить необходимые путевки, пока идет подготовка к дегазации. По моим данным, порядка 790 человек уже изъявили желание поехать на отдых в оздоровительные учреждения. Вы продолжайте эту работу, мы полностью за наш счет предоставим такую форму отдыха на других территориях Московской области

— Андрей Воробьев.

Александр Чупраков заверил губернатора, что путевки будут предоставлять и дальше, в том числе и летом.

Запах — это неприятно, я сам был на полигоне, это удовольствия не доставляет. Эта программа будет нами продолжена и столько, сколько нужно путевок, мы предоставим. Также я распорядился по присутствию работы бригады из МОНИКИ, прошу тоже доносить эту информацию до жителей

— Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев также добавил, что ранее была договоренность радикально снизить количество грузовиков с мусором на полигон. Сегодня мусор поступает только с прилегающих к Волоколамску территорий. В настоящее время поступают 80 грузовиков, которые необходимы, чтобы обеспечить купол полигона. Мусор сейчас возится только для этого. Это необходимо, чтобы начать бурение и подготовку к следующему этапу дегазации.

Ситуацию с «Ядрово» взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковные власти информируют население о работах, которые ведутся для решения проблемы волоколамского полигона и других свалок региона.

На «Ядрово» дегазация начинается 14 апреля. Ее планируют провести за три недели.