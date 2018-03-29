Мусор на «Ядрово» ввозится, чтобы сформировать купол полигона и подготовиться к дегазации ‐ губернатор 

В эфире телеканала «360» исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев доложил Андрею Воробьеву о ситуации на полигоне «Ядрово».
Андрей Вихарев доложил губернатору, что после встречи с жителями Волоколамска была создана рабочая группа.
Обойдя полигон, мы увидели фильтрат, который загрязняет и почву, и русло реки. Было принято решение сделать оперативно емкость, в течение трех дней мы ее подготовили. Сегодня утром она была доделана, жителями принята, в 15:00 мы запустили перелив фильтрата в эту емкость
— Андрей Вихарев.
Также Вихарев отметил, что до конца недели должен быть заключен договор на передвижную очистку фильтрата, а буквально через 3,5 месяца придет оборудование, и фильтрат будет очищаться до уровня технической воды.
Зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков сообщил, что на заседании рабочей группы было принято решение, чтобы подготовиться к поставке оборудования из Голландии. К 14 апреля будет сформировано тело полигона.
С учетом высотных отметок, которые дали голландцы, сейчас заводятся сюда отходы. Тело полигона должно формироваться из отходов, чтобы соблюдалась пористость и техника могла спокойно выполнять работы, не увязая в грунте. Сейчас сформировано 30% тела полигона. Оно должно быть в виде купола с уклоном в 3%, когда его сформируют, мы передадим его голландцам, которые начнут совершать проколы
— Александр Чупраков.
НА ПОЛИГОНЕ «ЯДРОВО» НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ОТКАЧКИ ФИЛЬТРАТА
В период с 5 по 10 мая придет высокотемпературный факел, будет вся система заведена к нему. До 15 июня факел установят, и он начнет сжигать свалочный газ. Ежесуточно здесь дежурят представители МЧС, работники полигона — таким образом, чтобы места наиболее интенсивного выхода свалочного газа можно было оперативно обнаруживать и тампонировать. Но полигон — это живой организм, внутри достаточно высокая температура, поэтому газ все равно будет выходить из-за перепадов давления. В настоящее время, по словам Чупракова, действительно нужно потерпеть, но это все исправится после того, как введут в эксплуатацию систему дегазации полигона. Это произойдет до 15 июня.
Хозяева полигона и работники, которые присутствуют должны понимать ответственность. Прошу вас не снижать темп. Мы обещали жителям предоставить необходимые путевки, пока идет подготовка к дегазации. По моим данным, порядка 790 человек уже изъявили желание поехать на отдых в оздоровительные учреждения. Вы продолжайте эту работу, мы полностью за наш счет предоставим такую форму отдыха на других территориях Московской области
— Андрей Воробьев.
Александр Чупраков заверил губернатора, что путевки будут предоставлять и дальше, в том числе и летом.
Запах — это неприятно, я сам был на полигоне, это удовольствия не доставляет. Эта программа будет нами продолжена и столько, сколько нужно путевок, мы предоставим. Также я распорядился по присутствию работы бригады из МОНИКИ, прошу тоже доносить эту информацию до жителей
— Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев также добавил, что ранее была договоренность радикально снизить количество грузовиков с мусором на полигон. Сегодня мусор поступает только с прилегающих к Волоколамску территорий. В настоящее время поступают 80 грузовиков, которые необходимы, чтобы обеспечить купол полигона. Мусор сейчас возится только для этого. Это необходимо, чтобы начать бурение и подготовку к следующему этапу дегазации.
Ситуацию с «Ядрово» взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Подмосковные власти информируют население о работах, которые ведутся для решения проблемы волоколамского полигона и других свалок региона.
На «Ядрово» дегазация начинается 14 апреля. Ее планируют провести за три недели.
Технологии, внедренные на полигоне, уже обратили на себя внимание властей других регионов страны. Опыт Подмосковья используют по всей России.