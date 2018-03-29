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В Подмосковье на выборах работало самое большое количество избирательных участков в РФ
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В Подмосковье на выборах работало самое большое количество избирательных участков в РФ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области выборах президента России 18 марта работало самое большое количество избирательных участков в стране — 4,6 тысячи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел на избирательные участки, кто проявил свою активность, кто взял с собой детей, кто приглашал, агитировал, кто организовывал выборы — это наши участковые избирательные комиссии. Их 4,6 тысячи. Самое больше количество в нашей стране участковых избирательных комиссий находится в Подмосковье», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он отметил, что более 2,7 миллионов жителей Подмосковья проголосовали на выборах президента.
«Очень приятно, что была высокая явка — 64% избирателей пришли на участки», — добавил губернатор.
Голосование на выборах президента РФ прошло 18 марта. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин стал вторым — за него голоса отдали 11,77% избирателей.
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