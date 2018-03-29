В Подмосковье на выборах работало самое большое количество избирательных участков в РФ

Московской области выборах президента России 18 марта работало самое большое количество избирательных участков в стране — 4,6 тысячи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Я хочу поблагодарить всех тех, кто пришел на избирательные участки, кто проявил свою активность, кто взял с собой детей, кто приглашал, агитировал, кто организовывал выборы — это наши участковые избирательные комиссии. Их 4,6 тысячи. Самое больше количество в нашей стране участковых избирательных комиссий находится в Подмосковье», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он отметил, что более 2,7 миллионов жителей Подмосковья проголосовали на выборах президента.

«Очень приятно, что была высокая явка — 64% избирателей пришли на участки», — добавил губернатор.