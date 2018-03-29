Британцы через Интернет собирают подписи за исключение России из ООН

На сайте парламента Великобритании появилась петиция, которая собирает подписи за исключение России из ООН . В специальном разделе, где каждый зарегистрированный пользователь может составить свою петицию, юзер под псевдонимом Джеймс Харгривс выложил свое предложение.

Сейчас под петицией собрано всего 15 подписей, а окончится голосование 28 сентября. Если изучить остальные петиции, то становится ясно, какие проблемы интересуют британцев гораздо больше: запрет на продажу щенков в магазине, запрет на запуск фейерверков в рабочих и даже требование производить одноразовые коктейльные трубочки из более экологичного пластика. Под этими петициями набирается на три, а то и на четыре порядка больше подписей.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери в состоянии паралича были обнаружены двое людей. Это оказались бывший русский разведчик-предатель Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были доставлены в реанимацию, где врачи диагностировали у них отравление нервно-паралитическим токсином. Британия обвинила в произошедшем Россию, однако, отказалась предоставить какие-либо данные и вести расследование по уставу ООН. Россия отрицает свою вину и требует публичного расследования.