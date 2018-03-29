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Британцы через Интернет собирают подписи за исключение России из ООН
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Британцы через Интернет собирают подписи за исключение России из ООН 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
На сайте парламента Великобритании появилась петиция, которая собирает подписи за исключение России из ООН. В специальном разделе, где каждый зарегистрированный пользователь может составить свою петицию, юзер под псевдонимом Джеймс Харгривс выложил свое предложение.
“В свете отравления Сергея Скрипала химическим агентом (впервые в Европе со времен Второй мировой войны), отравление Александра Литвиненко, использование химического оружия в Сирии и аннексия Крыма, Россия должна быть исключена из Совета Безопасности ООН” — написано в петиции и запущено голосование.
Сейчас под петицией собрано всего 15 подписей, а окончится голосование 28 сентября. Если изучить остальные петиции, то становится ясно, какие проблемы интересуют британцев гораздо больше: запрет на продажу щенков в магазине, запрет на запуск фейерверков в рабочих и даже требование производить одноразовые коктейльные трубочки из более экологичного пластика. Под этими петициями набирается на три, а то и на четыре порядка больше подписей.
Напомним, 4 марта в британском Солсбери в состоянии паралича были обнаружены двое людей. Это оказались бывший русский разведчик-предатель Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они были доставлены в реанимацию, где врачи диагностировали у них отравление нервно-паралитическим токсином. Британия обвинила в произошедшем Россию, однако, отказалась предоставить какие-либо данные и вести расследование по уставу ООН. Россия отрицает свою вину и требует публичного расследования.
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