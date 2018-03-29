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На Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года представят проект Каспийского хаба
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На Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года представят проект Каспийского хаба 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Проект Каспийского траснпортно-логистического комплекса представят на объединенном стенде Министерства по делам Северного Кавказа, Корпорации развития Северного Кавказа и компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) на Петербургском международном инвестиционном форуме (ПМЭФ) в мае 2018 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба КСК.
"В качестве ключевого проекта, который наиболее детально будет представлен на площадке ПМЭФ-2018, был определен Каспийский транспортно-логистический комплекс", — говорится в сообщении по итогам совещания в Минкавказе.
Также по итогам совещания обозначили основные пункты деловой программы делегации министерства. Рассматривается возможность проведения круглого стола на тему «Каспийский регион — потенциал развития международного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества». К участию в нем предполагается пригласить представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.
Концепция развития транспортно-логистического кластера в Каспийском бассейне предусматривает строительство морского пассажирского терминала с пунктом пропуска в махачкалинском порту, в порту Астрахани предусмотрено возведение морского пассажирского терминала с пунктом пропуска «Астрахань», сохранение и развитие портовой деятельности с использованием судов класса «река — море», поддержка развития судостроения.
В порту Оля в Астраханской области предполагается строительство контейнерного терминала для обслуживания перспективного грузопотока на базе малотоннажных судов и развитие терминала навалочных грузов в случае перспективного грузооборота по коксующемуся углю малотоннажных судов. В городе Дербенте, согласно концепции, построят пассажирский причал и морской пассажирский терминал для развития внутреннего и международного круизного туризма на Каспии. Кроме того, в незамерзающей акватории Каспия близ города Каспийска создадут новый порт.
Петербургский международный инвестиционный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.
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