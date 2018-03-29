Горсовет Орла не решился дать добро на завод ПВХ-покрытий

Вопрос о внесении поправок в Генплан и ПЗЗ, касающихся строительства в Орле завода напольных ПВХ-покрытий, был отправлен на доработку. Такое решение принято на сессии 29 марта.

Новый промышленный объект должен появиться на улице Итальянской, на базе бывшей «Кока-Колы» . ООО «Интернэшнл Вайнил Компани-Восток» выкупило площадку в минувшем году и готовит ее под новое производство. Чтобы приступить непосредственно к строительству и оснащению, нужно сменить санитарно-защитную зону с третьего на второй класс опасности. В этом и сложность. Орловцы выступили против на публичных слушаниях. Прошла серия одиночных пикетов. Против выступили депутаты на текущей сессии.

Евгений Косогов заявил, что компании было отказано в площадках в соседних регионах, поэтому и Орлу не стоит принимать этот завод. Олег Карпиков подчеркнул, что требуется глубочайшее обсуждение с жителями прилегающих районов — Лужков, Рабочего городка. Игорь Коновалов посетовал, что документы были получены непосредственно перед началом сессии.

В итоге, 16 проголосовали «за», трое — «против», 10 человек воздержались, сообщает «Орелград». Мэр Василий Новиков предложил переголосовать. Второе голосование прошло аналогично первому. После этого обнаружилось, что двое депутатов вообще не проголосовали. Вопрос направили на дополнительную проработку.

Ранее руководитель департамента промышленности региона Геннадий Парахин разъяснял, что после запуска завода предусмотрено проведение экологических измерений. В случае, если будет обнаружены изменения хотя бы по одному из показателей — компания берет на себя все расходы по немедленному устранению этих нарушений. Чиновник сообщил, что на предприятии предусмотрена транспортировка отходов. Что касается вредных веществ, по мнению Парахина, они присутствуют только в зоне химической обработки и она будет закрыта. Выбросы в атмосферу составят «меньше 0,5% веществ».

Напомним, в проект планируют вложить 2,4 млрд рублей. Анонсировано создание порядка 230 новых рабочих мест.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Орловских депутатов заверили в безопасности завода ПВХ-покрытий

Орле прошли пикеты против завода напольных покрытий

Орловцы выступили против завода напольных ПВХ-покрытий