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В России может появиться единый документ о тарифной политике
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В России может появиться единый документ о тарифной политике 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России следует определить правовые, экономические и организационные основы госрегулирования тарифов, а также полномочия органов власти и местного самоуправления по регулированию и контролю в данной сфере.
Соответствующая инициатива, оформленная в виде проекта Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», подготовлена специалистами Федеральной антимонопольной службы и размещена на федеральном портале проектов нормативных актов.
В настоящее время, как подчёркивают авторы инициативы, отсутствие единого системообразующего нормативно-правового акта, который бы комплексно регулировал отношения в сфере государственного регулирования тарифов, не позволяет должным образом обеспечить качественное правовое регулирование указанной сферы и регламентировать её процессы разными законами по отдельным, связанным с тарифной политикой, вопросам.
Сегодня ценовое регулирование осуществляется по нескольким Федеральным законам — «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении», «О газоснабжении», «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О естественных монополиях», которые содержат различные цели, принципы, подходы и методы государственного регулирования тарифов.
В свою очередь правоприменительная практика показывает, что эта отрасль нуждается в качественном правовом регулировании, а в настоящее время характеризуется нечеткостью прав и обязанностей участников соответствующих правовых отношений, отсутствием правовой основы для определения финансовых и технологических обязательств участников таких отношений и своевременного их выполнения.
В ФАС подчёркивают, что в стране отсутствует институт состязательности при установлении тарифов, что лишает права регулируемых субъектов доказывать размер и наличие разных расходов.
Кроме того, в законе недостаточно прописана ответственность должностных лиц, принимающих участие в подготовке материалов и расчёте тарифов, что допускает возможность халатности и некомпетентности.
Законопроект в случае принятия займёт в системе законодательства положение системообразующего закона, регулирующего отношения в сфере госрегулирования тарифов, на основании норм которого будет осуществляться дальнейшее развитие этой системы.
Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, возникающие при государственном регулировании и применении тарифов, а также полномочия контрольных органов в этой сфере.
Для этого документ прописывает нормы, которые: определяют права, обязанности и ответственность каждого участника тарифной деятельности, чётко определяет полномочия регулирующих органов в сфере регулирования цен, стимулирует развитие сфер в наиболее эффективных направлениях с точки зрения долгосрочных интересов потребителей и определяет механизм раскрытия данных.
Законопроект закрепляет цели госрегулирования тарифов, к числу которых отнесены: защита интересов потребителей услуг, обеспечение доступности последних, установление оптимального сочетания экономических интересов потребителей и регулируемых субъектов; обеспечение устойчивого развития экономики и конкуренции, а также создание инвестиционной привлекательности отрасли для развития инфраструктуры.
В документе определяются ключевые понятия, используемые в сфере госрегулирования тарифов: цена (тариф), необходимая валовая выручка, регулируемый субъект, регулируемая деятельность, регулирующие органы и др.
В ФАС предложили также определить сферы, в которых будет осуществляться государственное регулирование. Таковыми, по версии ведомства, должны оставаться электроэнергетика, теплоснабжение, водо— и газоснабжение, нефть и нефтепродукты, транспорт, твёрдые коммунальные отходы, ледокольная проводка судов, захоронение радиоактивных отходов, продукция ядерно-топливного цикла.
Среди принципов госрегулирования цен называются соблюдение баланса экономических интересов регулируемых субъектов и потребителей, установление экономически обоснованных цен, их долгосрочность, равный доступ потребителей к регулируемым товарам.
Законопроект определяет правила создания советов потребителей и их полномочия в сфере тарифного регулирования. В частности, в документе прописывается порядок утверждения инвестпрограмм, исполнение которых осуществляется с помощью тарифных источников, а также процедуру отчёта об их исполнении.
Непосредственное установление тарифов предлагается осуществлять путём расчёта цен, исходя из планируемого объема поставляемых товаров и величины необходимой валовой выручки, рассчитанной одним из следующих методов: экономически обоснованных расходов, обеспечения доходности капитала, индексации и сравнительного анализа затрат.
Законопроект определяет порядок установления предельных размеров расходов по статьям затрат, по которым применение бенчмарка невозможно.
Единый тарифный документ также предусматривает обязанность проведения закупок регулируемых субъектов с обязательным использованием конкурентных процедур.
Законопроектом определяются механизмы стимулирующего регулирования деятельности регулируемых организаций к числу которых могут быть отнесены подходы к формированию прибыли. Например, прибыль регулируемых организаций может формироваться из экономии на подконтрольных расходах.
Кроме того, предпринимательская прибыль может предусматриваться в долгосрочном периоде исходя из достижения заранее определённых показателей эффективности.
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