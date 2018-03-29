В КБР первая инвестпрограмма в сфере ЖКХ позволила сэкономить более 10% газа

НАЛЬЧИК , 29 марта. / ТАСС /. Анализ работы первой инвестиционной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Кабардино-Балкарии (КБР) показал ее эффективность, экономия газа превысила 10%. Об этом в четверг сообщила председатель Госкомитета региона по энергетике, тарифам и жилищному надзору Ирина Безникова.

"Есть уже первые результаты реализации инвестиционных программ в ЖКХ, о которых мы можем сказать, что они эффективны. Полный отчет об инвестиционной деятельности дал «Прохладный теплоэнерго», где наглядно видно, что после замены тепломеханического оборудования котлов на более эффективные удельный расход газа со 142 сократился до 127 кубов… и это повлекло сокращение потребления газа на 11%", — сказала Безникова на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам субъектов естественных монополий при главе КБР. По ее словам, стабильно выполняется инвестиционная программа в электросетях городского округа Прохладный, в связи с этим это единственная организация, которая выдерживает нормативные потери в электроснабжении.

Она отметила, что на данный момент активно разрабатываются программы в теплоснабжении в других городах и районах республики. «Сейчас в работе Госкомитета инвестиционная программа Нальчикской теплоснабжающей компании — самого крупного поставщика тепла, впервые разработана инвестиционная программа в водоснабжении (»Водоканал" города Нальчика)", — уточнила она.

Первую в республике инвестиционную программу по развитию систем теплоснабжения муниципального образования города Прохладный и Прохладненского района республики на 2017-2021 годы, разработанную ОАО «Прохладный теплоэнерго», Госкомитет утвердил в мае 2016 года. В рамках проекта планировалось техническое перевооружение котельных в 2017 году (цена вопроса — 1,3 млн рублей), строительство новых автономных модульных котельных в 2018 году на сумму 4,5 млн рублей, реконструкция тепловых сетей (2017-2021 годы) на 14,9 млн рублей.

По оценкам экспертов, срок службы оборудования котельных и тепловых трасс республики превысил расчетный в 1,5-2 раза. Установка нового оборудования позволит значительно уменьшить расход топлива.