Размер пособия по безработице планируется изменить в 2019 году

Минтруд РФ приступил к работе над законом, который изменит условия и сроки предоставления пособия по безработице. Уведомление о разработке документа размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В уведомлении отмечается, что пособие по безработице является одним из элементов защиты от безработицы и представляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки безработным гражданам в виде возмещения части утраченного заработка.

Однако минимальный и максимальный размер пособия не менялся с 2009 года. Так что в настоящее время пособие не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума.