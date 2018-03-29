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Размер пособия по безработице планируется изменить в 2019 году
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Размер пособия по безработице планируется изменить в 2019 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Минтруд РФ приступил к работе над законом, который изменит условия и сроки предоставления пособия по безработице. Уведомление о разработке документа размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В уведомлении отмечается, что пособие по безработице является одним из элементов защиты от безработицы и представляет собой гарантию государства по предоставлению социальной поддержки безработным гражданам в виде возмещения части утраченного заработка.
Однако минимальный и максимальный размер пособия не менялся с 2009 года. Так что в настоящее время пособие не обеспечивает необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на уровне прожиточного минимума.
О том, что пособия не представляют интереса для людей, ранее в интервью "Российской газете" заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Из-за маленького размера выплат люди просто не видят смысла в регистрации в службе занятости.
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