Кабмин утвердил изменения, совершенствующие контроль за оборотом наркотических средств

В пояснительной записке отмечается, что «принятые решения позволят привести российские нормативные правовые акты в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, усилить меры контроля за рядом прекурсоров и тем самым исключить их утечку в незаконный оборот, урегулировать вопрос, связанный с использованием прекурсоров при производстве фармацевтической продукции».