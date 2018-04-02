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Россельхознадзор усилил контроль на границе РФ и Абхазии из-за завоза мраморного клопа
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Россельхознадзор усилил контроль на границе РФ и Абхазии из-за завоза мраморного клопа 

ТАСС 1 час назад
Фото: Медиа-центр
СОЧИ, 2 апреля. /ТАСС/. Инспекторы Россельхознадзора усилили с понедельника контроль на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер», чтобы не допустить завоз коричнево-мраморного клопа из Абхазии в Россию. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Олег Шашлов.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор со 2 апреля ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал из-за масштабного распространения коричнево-мраморного клопа.
"Мы делаем все возможное для предотвращения завоза опасного вредителя в Сочи вместе с продукцией растительного происхождения и древесно-упаковочным материалом. Мы усилили контроль со 2 апреля, добавляем еще инспекторов, чтобы тщательно проверять транспортные средства из Абхазии и ручную кладь", — рассказал Шашлов.
По его словам, одновременно в Абхазии на время приостановили выдачу жителям республики фитосанитарных документов, необходимых для перемещения через границу растениеводческой продукцию и тары. «Это временная мера, далее будем смотреть по ситуации. Если мы увидим, что риск заноса клопа будет снижаться, будет рассматриваться вопрос о снятии данного ограничения и возобновлении ввоза продукции по фитосанитарным сертификатам», — отметил Шашлов.
Он отметил, что сейчас на подходе урожай томатов из теплиц Абхазии, они созреют примерно через месяц. Но основная сельхозпродукция, которую ввозит в Россию — это мандарины, апельсины и лимоны. В прошлом году по итогам мандаринового сезона сочинские таможенники оформили более 8 тыс. тонн цитрусовых, в 2016 году — более 12 тыс. тонн.
Мраморный клоп в 2017 году нанес огромный ущерб сельскому хозяйству Абхазии — вредитель уничтожил более 70% урожая ореха-фундука и более 50% урожая мандаринов. Больше всех, по данным Минсельхоза республики, пострадали восточные районы — Очамчирский, Ткуарчальский и Гальский.
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