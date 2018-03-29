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ТПП не считает нужным менять порядок проверок малого бизнеса после трагедии в Кемерове
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ТПП не считает нужным менять порядок проверок малого бизнеса после трагедии в Кемерове 

Rambler News Service 1 час назад
Об этом сообщил RNS президент ТПП РФ Сергей Катырин.
«Нынешние правила и требования в плане обеспечения пожарной безопасности вполне достаточны. Надо всего лишь всем сторонам честно и дотошно выполнять установленные правила», — сказал он.
Катырин признал, что крупные компании, «используя разнообразные лазейки», могут добиться статуса малого бизнеса.
«Но малый бизнес к подобным хитростям не имеет ни малейшего отношения. Такое вообще возможно лишь при формальном отношении к делу контрольно-надзорных органов, которые легко могут разобраться с подобной ситуацией», — подвел итог Катырин.
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