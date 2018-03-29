«Хромая лошадь прошла зря для надзорных органов и предпринимателей» — прокурор, следивший за делом сгоревшего клуба

Кандидат юридических наук Галина Тарасова , в прошлом — старший прокурор отдела Генпрокуратуры , поделилась мнением о сходстве ситуации в «Хромой лошади» и «Зимней вишне». В 2009 году в Перми сгорел клуб, в пожаре погибли 111 человек в первый день и 45 человек в последующие дни, преимущественно в больницах. 25 марта этого года трагедия произошла в кемеровском торговом центре. На данный момент официальное число погибших — 64.

Хромая лошадь уже повторилась. И повторится еще. Потому что она прошла зря для надзорных органов и предпринимателей — подход к проверкам не изменился, а бизнес ориентируется на минимальные вложения и получение максимальной прибыли. Экономия на отделке, на противопожарных системах

— Галина Тарасова.

Проверки выявляют минимальные нарушения и не закрывают заведения, считает Галина Тарасова. По ее словам, в ряде случаев невооруженным взглядом видно коррупционную составляющую: проверяющий делает какие-то минорные замечания, а проверяемый продолжает без проблем работать. Со временем появляется галочка, что все замечания устранены. По «Хромой лошади» прокуратура и контрольно-надзорные органы выявили массу нарушений уже после случившегося, рассказала Галина Тарасова, и с «Зимней вишней» будет точно также.

Все происходит по той же схеме, что и в «Лошади». Задержан практически аналогический круг лиц — охранник, владелец, гендиректор… Как и в тот период, СМИ пестрят сообщениями о массе проверок в общепитах и увеселительных заведениях. Сама по себе ситуация показывает, что выводы никакие не сделаны. Беда с горючими быстровоспламеняющимися материалами с выделением едких продуктов горения не решена. Параллель с «Хромой лошадью» очень сильная — там ведь дело не только в том, что от фейерверка вспыхнула крыша. Там была комплексная проблема — нарушение всех правил пожарной безопасности, перекрытые пути отхода, материал отделки

— Галина Тарасова.