В Одинцовском районе пресекли незаконную добычу грунта при строительстве мототрассы

В ходе проверки Минэкологии Подмосковья на территории села Аксинино Одинцовского района инспекторы обнаружили грубые нарушения при проведении подготовительных земельных работ при строительстве мототрассы, компанию-виновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 340 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Проверка показала, что на земельном участке выявили котлованы с незаконными навалами стройматериалов и грунтов. Рабочие должны были снять поверхностный слой почвы для устройства временной дороги для проезда строительной техники, однако по факту производилась неконтролируемая выемка грунтов на глубине до 2 метров. В образовавшиеся котлованы рабочие ссыпали строительные отходы.

«По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, за нарушения, допущенные организацией при строительстве и обращении с отходами, ООО «Строймонтаж» привлечена к административной ответственности и заплатит штраф на сумму 340 тысяч рублей», — говорится в сообщении.