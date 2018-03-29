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В Одинцовском районе пресекли незаконную добычу грунта при строительстве мототрассы
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В Одинцовском районе пресекли незаконную добычу грунта при строительстве мототрассы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В ходе проверки Минэкологии Подмосковья на территории села Аксинино Одинцовского района инспекторы обнаружили грубые нарушения при проведении подготовительных земельных работ при строительстве мототрассы, компанию-виновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа на 340 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Проверка показала, что на земельном участке выявили котлованы с незаконными навалами стройматериалов и грунтов. Рабочие должны были снять поверхностный слой почвы для устройства временной дороги для проезда строительной техники, однако по факту производилась неконтролируемая выемка грунтов на глубине до 2 метров. В образовавшиеся котлованы рабочие ссыпали строительные отходы.
«По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, за нарушения, допущенные организацией при строительстве и обращении с отходами, ООО «Строймонтаж» привлечена к административной ответственности и заплатит штраф на сумму 340 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
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