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«О’кей» не планирует продавать гипермаркеты
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«О’кей» не планирует продавать гипермаркеты 

Rambler News Service 1 час назад
Ритейлер «О’кей» не ведет переговоры о продаже гипермаркетов, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов генеральный директор «О'Кей» Миодраг Боройевич.
«Продавать гипермаркеты мы не собираемся», — сказал он.
Ранее сегодня директор по развитию результатов «Ашан» в России Олег Альхамов сообщил RNS, что «Ашан» не ведет переговоры о покупке гипермаркетов ритейлера «О'кей».
Ранее издание "Деловой Петербург" сообщило, что ритейлер «Ашан» возобновил переговоры с акционерами ГК «О’Кей» о покупке гипермаркетов сети. По данным издания, «в мае — июне либо часть гипермаркетов, либо все торговые объекты могут сменить владельца».
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