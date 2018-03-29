«О’кей» не планирует продавать гипермаркеты

Ритейлер «О’кей» не ведет переговоры о продаже гипермаркетов, сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов генеральный директор «О'Кей» Миодраг Боройевич.

«Продавать гипермаркеты мы не собираемся», — сказал он.

России Ранее сегодня директор по развитию результатов «Ашан» Олег Альхамов сообщил RNS, что «Ашан» не ведет переговоры о покупке гипермаркетов ритейлера «О'кей».