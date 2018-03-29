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Партпроект «ЕР» не нашел в муниципалитетах 62 регионов раздела об участии жителей в благоустройстве
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Партпроект «ЕР» не нашел в муниципалитетах 62 регионов раздела об участии жителей в благоустройстве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Раздел о механизме участия жителей в принятии решений по благоустройству отсутствовал в ряде муниципалитетов 62 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба партии «Единая Россия» по итогам мониторинга партпроекта «Городская среда» новых правил благоустройства территорий в субъектах страны.
«В ходе проведенного мониторинга в 62 регионах в ряде проверенных муниципалитетов полностью отсутствовал раздел, посвященный формам и механизмам участия жителей в принятии решений по благоустройству. Мониторинг показал, что муниципалитеты, к сожалению, не уделяют должного внимания участию жителей в благоустройстве. Между тем, вовлечение жителей в этот процесс — одна из важнейших задач партийного проекта «Городская среда». Без гарантии права участия жителей в этом процессе качество и исполнение программ благоустройства невозможно будет сохранить на высоком уровне. Мы планируем обратиться с депутатским запросом к профильным вице-губернаторам регионов, в которых не был обнаружен раздел по участию жителей в благоустройстве», — заявил координатор партпроекта «Единой России» «Городская среда» Павел Качкаев, который цитируется в сообщении.
По его словам, в 11 регионах ни в одном из проверенных муниципалитетов раздел не был обнаружен. «Вологодская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Костромская область, Астраханская область, Ульяновская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Республика Алтай, Республика Хакасия, Еврейская автономная область. Только в 23 регионах во всех проверенных муниципалитетах раздел присутствовал, причем в таких регионах, как Мурманская, Воронежская и Волгоградская области, Севастополь, Республика Тыва он заполнен достаточно подробно», — добавил он.
«Городская среда» проводила мониторинг в 85 субъектах. Координаторы и активисты проекта проверили содержание более 240 новых правил благоустройства территорий, которые должны были согласно постановлению правительства РФ быть приняты во всех муниципалитетах страны с численностью граждан от 1 тыс. человек до конца 2017 г. Информация о результатах мониторинга будет направлена в Минстрой России.
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