Юные жители Сокольников продемонстрировали знания ПДД

Москве недавно состоялся слёт юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо — 2018».

Как рассказали представители школы №1404, ученики из школы №1404 «Гамма» района Сокольники тоже участвовали в межрайонном этапе соревнований «Безопасное колесо». Эти соревнования состояли не только из теоретической, но и из практической части.

В начале была теоретическая часть, где ребята из Сокольников вместе с остальными юными инспекторами отвечали на многочисленные вопросы. Все участники соревнований смогли показать хорошие знания основ первой доврачебной медицинской помощи и, конечно, правил дорожного движения.

В практической же части детям необходимо было показать свои навыки в управлении велосипедом. Совсем скоро будут подведены итоги соревнований юных инспекторов как в личном, так и в командном первенстве, и мы узнаем имена победителей.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.