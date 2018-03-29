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Юные жители Сокольников продемонстрировали знания ПДД
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Юные жители Сокольников продемонстрировали знания ПДД 

Управа района Сокольники 24 минуты назад
Фото: Управа района Сокольники
В Москве недавно состоялся слёт юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо — 2018».
Как рассказали представители школы №1404, ученики из школы №1404 «Гамма» района Сокольники тоже участвовали в межрайонном этапе соревнований «Безопасное колесо». Эти соревнования состояли не только из теоретической, но и из практической части.
В начале была теоретическая часть, где ребята из Сокольников вместе с остальными юными инспекторами отвечали на многочисленные вопросы. Все участники соревнований смогли показать хорошие знания основ первой доврачебной медицинской помощи и, конечно, правил дорожного движения.
В практической же части детям необходимо было показать свои навыки в управлении велосипедом. Совсем скоро будут подведены итоги соревнований юных инспекторов как в личном, так и в командном первенстве, и мы узнаем имена победителей.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.
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