Электронный портал для контроля за дорожными и коммунальными службами создадут в Нижнем Новгороде

Об этом корреспонденту NewsRoom24 сообщили в горадминистрации 29 марта.

Согласно полученной информации, администрация планирует отслеживать работу снегоуборочной техники онлайн.

«Первоочередная задача — вывести всю снегоуборочную технику в режим онлайн. Это нужно в первую очередь для администрации города, чтобы объективно оценивать наличие работающей техники, а проверять все это необходимо с помощью жителей. Предложения и замечания экспертов будут включены в техническое задание для разработчиков будущего электронного портала, на данный момент система находится в стадии разработки», — поясняют в кремле.

Напомним, группу «Антиснег — Нижний Новгород» создала в социальной сети Facebook городская администрация 4 февраля 2018 года. За два месяца удалось решить проблемы уборкой с 875 территорий, на которые пожаловались нижегородцы. (тут ссылка на мою предыдущую новость)