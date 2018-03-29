В Башкирии разыскивают двух студентов колледжа

Полиция Башкирии просит оказать содействие в поисках двух 17-летних подростков — Киньябаева Родиона и Остапенко Романа. Оба молодых человека — студенты второго курса Стерлитамакского индустриального колледжа.

— Молодые люди пропали в один день — 17 марта, после чего их больше никто не видел, — сообщили координаторы поисков.

Приметы Родиона: на вид 17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы волнистые темные короткие, губы толстые, подбородок прямой, ушные раковины оттопыренные, мочка сросшаяся, глаза карие.

Был одет: шапка серая вязанная, куртка серая, брюки джинсовые синие, кроссовки серые.

Приметы Романа: на вид 18 лет, рост 175–180 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы волнистые светлые короткие, брови светлые редки, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие, мочка свободная, глаза светлые.

Был одет: шапка синяя с белым лейблом квадратной формы на лбу, куртка синяя матерчатая с капюшоном, трико серое с белыми лампасами, кроссовки черные с белыми полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодых людей, просят позвонить по одному из телефонов УМВД России по Стерлитамаку : 8-999-74-174-96, 8 (3473) 23-79-70, 02, 020, 002.