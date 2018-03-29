Крым подводный: лучшие места для новичков и опытных дайверов

Крыму находится множество интересных мест для погружения, где можно научиться дайвингу с нуля, отточить дайверское мастерство, полюбоваться как природными, так и рукотворными подводными красотами. О том, куда и кому отправиться, — в материале Teleprogramma.pro.

Для новичков

Голубая бухта в Новом Свете. wikimedia.org В первый раз погружение с аквалангом нужно совершать только после подробного инструктажа и под наблюдением специалиста! И, конечно, нужно правильное место — спокойное, без сильных течений и других неожиданностей.

Голубая бухта (Новый Свет) идеальна для тех, кто только учится нырять с аквалангом. Прозрачная вода, отсутствие опасных течений, множество разноцветных рыбок и других представителей подводной фауны, каменные глыбы, очертаниями напоминающие животных и людей… А еще здесь можно встретить подводных художников.

Бухта Любви будто специально устроена для погружения новичков — здесь удивительно комфортный спуск под воду, сюда приезжают всей семьей — без проблем ныряют даже дети. Погружение идет плавно, не доставляя никаких неприятных ощущений. Рыбки здесь абсолютно ручные — многие их фотографируют, а еще их можно попробовать покормить прямо с рук.

Подводный памятник Жаку-Иву Кусто (окрестности Алушты ) — нечто вроде местной святыни. Легендарный мореплаватель когда-то участвовал в этих местах в соревнованиях дайверов, в память об этом в море установлена гранитная плита, на которой высечен профиль Кусто. Добраться туда можно через лабиринты и подводные галереи, но в целом маршрут несложный и доставит удовольствие даже новичку.

Для опытных дайверов

Скала Дива в окрестностях Симеиза. wikimedia.org «Cтарые морские волки» не удовлетворятся простым погружением — им подавай что-нибудь поинтереснее.

Разбойничья бухта встретит опытных дайверов не только прекрасными морскими пейзажами, но и лабиринтом подводных пещер, пробравшись через которые, можно попасть к потрясающе красивому подводному озеру.

Скала Дива (неподалеку от Симеиза) сама по себе очень красива, но на глубине возле нее находятся пейзажи, с которыми ничто не сравнится. Рекомендуется начать погружение от пляжа санатория под горой Кошка. Терпеливые опытные дайверы смогут любоваться потрясающим по красоте подводным садом камней. А еще на глубине стоят каменные подводные дома, высота которых доходит до трех этажей, а через окна можно любоваться проплывающими рыбками и игрой водорослей.

Большой Айянский грот (поблизости от Балаклавы) славится величественным видом. Его надводная часть тянется на 30 метров вглубь скалы, а погрузившись, можно увидеть настоящее чудо — подводный источник пресной воды, и даже напиться из него!

Для романтиков

Мыс Меганом. wikimedia.org Мыс Меганом привлекает любителей неизведанного и таинственного. С этим местом связаны легенды о том, что именно здесь находится вход в царство мертвых, а еще тут якобы летают НЛО. Дайвинг превращается в завораживающее действо. Под водой — пещеры, гроты и лабиринты, так что скучать не придется.

Урочище Атлеш (у мыса Тарханкут) не оставит равнодушными любителей подводной красоты — здесь настоящая морская сказка, которая привлекла и съемочные группы «Пиратов ХХ века» и «Человека-амфибии».

Для любителей истории

Зеленая бухта. Новый Свет. wikimedia.org Весь Крымский полуостров — сплошная история. Здесь можно нырять и нырять, каждый раз отыскивая что-то новое.

Зеленая бухта (Новый Свет) хранит в своих глубинах затонувший торговый корабль, как думают археологи — примерно XII-XIII веков. Кстати, прежде чем погружаться, необходимо получить специальное разрешение — Зеленая бухта охраняется законом, так как в ее акватории осуществляются археологические раскопки. Зато, помимо судна, опытные дайверы без труда найдут здесь остатки древней керамики и даже целые амфоры.

Мыс Айя (вблизи Балаклавы). Ни один истинный любитель истории не пройдет мимо этого места. Нырнув у мыса, можно полюбоваться уникальной Аллеей якорей — здесь собрана огромная коллекция, от самых древних до современных.

Мыс Херсонес ( Севастополь ) — настоящая сокровищница древних артефактов. Длинная подводная коса тянется в глубину на сотни метров и таит в себе удивительные находки разных времен: начиная от античности и заканчивая Второй мировой. Дайверы то и дело находят древнегреческие амфоры, обломки керамики, остатки военных самолетов и затонувших кораблей.

Для охотников за кладами

Мыс Алчак. wikimedia.org Воды Крыма таят множество не найденных до сих пор сокровищ, и дайверы постоянно заняты их поисками.

Мыс Тарханкут. Здесь когда-то затонул крейсер «Цесаревич Алексей», потопленный взрывом германо-турецкой мины. Он залегает достаточно глубоко — над ним толща воды в 52 метра, поэтому погружаться здесь рискуют только очень опытные дайверы.

Мыс Алчак (Судакская бухта) таит в глубине не только сказочные подводные пейзажи, но и самые настоящие сокровища. Маршрут принято начинать от Эоловой арфы — в этом сквозном гроте в 60-х археологи обнаружили клад, состоящий из древних золотых монет. И, по слухам, здесь продолжают находить здесь остатки золота.

Мыс Сарыч. Здесь в 1941-м затонул советский пароход «Ленин», похоронив в глубинах Черного моря порядка 900 человек, — это намного больше, чем было на «Титанике». Местные жители рассказывают, что иногда везучим дайверам удается отыскать в глубине некие находки — пусть не очень ценные, зато интересные.