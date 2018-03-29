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В «Букводоме» научат ориентироваться в многообразии мобильных приложений
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В «Букводоме» научат ориентироваться в многообразии мобильных приложений 

Управа района Сокольники 29 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
1 апреля в «Букводоме» парка «Сокольники» пройдет встреча под названием «Софт-культура: как навести порядок в жизни и на работе с помощью приложений».
Ритм нашей жизни с каждым днем заметно ускоряется, поэтому планирование постепенно становится одним из важнейших навыков. Также стремительно возрастает и число приложений из-за развития цифровой культуры. Людям все сложнее ориентироваться в многообразии предлагаемого им функционала. Как сообщает пресс-служба парка «Сокольники», лекция сможет дать исчерпывающие пояснения каждому гостю по этим вопросам.
Ведущей на мероприятии будет Екатерина Арье. Она не просто молодой исследователь медиа, но и блогер, переводчик и культуролог, а также исполнительный директор научного бюро цифровых гуманитарных исследований CultLook.
На ее лекции в «Букводоме» все желающие узнают, какие приложения будут полезны для командного «дорожного плана», а в каких ситуациях лучше применять стратегический планировщик. Екатерина Арье расскажет об основных аспектах софт-культуры, о различных типах приложений-планировщиков и обозначит роль таск-приложений в жизни пользователя и современной культуре.
Мероприятия состоится 1 апреля в 14:00. Вход свободный, но заранее необходимо зарегистрироваться. Для этого достаточно лишь прислать ФИО и свой номер телефона на электронную почту (bookvodom@gmail.com).
Фото: предоставила пресс-служба парка «Сокольники»
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