За год в Сокольниках выявили 77 жителей, нуждающихся в социальном патронаже

Сотрудниками Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в течение года было проведено обследование 1291 жителя района, находящегося в «группе риска».

Также в социальной службе подтвердили, что всего за текущий год выявили 77 граждан, которые нуждаются во включении в «группу риска».

Кроме того, ежеквартально проводилось обследование 430 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 31 человеку была оказана патронажная социальная помощь, 42 — санитарно-гигиеническая помощь, 26 — комплексная уборка квартиры.

Девятнадцать человек получили товары длительного пользования. Из них семеро являются участниками войны, а двенадцать — тружениками тыла.

За 2017 год 129 жителей было снято с учёта по различным причинам, таким как переход на надомное обслуживание, переезд, смерть, отказ от сопровождения или перемещение в стационар.