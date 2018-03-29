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За год в Сокольниках выявили 77 жителей, нуждающихся в социальном патронаже
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За год в Сокольниках выявили 77 жителей, нуждающихся в социальном патронаже 

Управа района Сокольники 29 минут назад
Фото: Управа района Сокольники
Сотрудниками Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в течение года было проведено обследование 1291 жителя района, находящегося в «группе риска».
Также в социальной службе подтвердили, что всего за текущий год выявили 77 граждан, которые нуждаются во включении в «группу риска».
Кроме того, ежеквартально проводилось обследование 430 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 31 человеку была оказана патронажная социальная помощь, 42 — санитарно-гигиеническая помощь, 26 — комплексная уборка квартиры.
Девятнадцать человек получили товары длительного пользования. Из них семеро являются участниками войны, а двенадцать — тружениками тыла.
За 2017 год 129 жителей было снято с учёта по различным причинам, таким как переход на надомное обслуживание, переезд, смерть, отказ от сопровождения или перемещение в стационар.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости
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