Открытая общегородская ярмарка вакансий пройдет 11 апреля

11 апреля 2018 года с 11:00 до 15:00 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят открытую общегородскую ярмарку вакансий.

Ярмарка вакансий соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы. В ней так же примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.

Мы рады пригласить соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и иные заинтересованные лица.

Посетители ярмарки смогут:

пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;

посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;

узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;

пройти профориентационное тестирование;

получить консультацию по вопросу трудоустройства;

В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.

Дата проведения: 11 апреля 2018 года

Время проведения: с 11:00 до 15:00 Адрес и место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 5 (метро «Выставочная», Краснопресненская набережная, 14)

Вход свободный.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Мы ждем Вас!

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:

8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки)

8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке)

По адресу электронной почты: czn@social.mos.ru