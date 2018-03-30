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Открытая общегородская ярмарка вакансий пройдет 11 апреля
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Открытая общегородская ярмарка вакансий пройдет 11 апреля 

Управа Пресненского района города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
11 апреля 2018 года с 11:00 до 15:00 Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и ГКУ Центр занятости населения города Москвы проводят открытую общегородскую ярмарку вакансий.
Ярмарка вакансий соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы. В ней так же примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства.
Мы рады пригласить соискателей, желающих найти или сменить работу, журналистов, общественные организации и иные заинтересованные лица.
Посетители ярмарки смогут:
пообщаться с работодателями, обсудить условия труда, пройти первичное собеседование;
посетить мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в сети Интернет, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела;
узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования;
пройти профориентационное тестирование;
получить консультацию по вопросу трудоустройства;
В рамках мероприятия пройдет концертная программа и будут работать творческие мастер-классы.
Дата проведения: 11 апреля 2018 года
Время проведения: с 11:00 до 15:00  Адрес и место проведения: ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильон 5 (метро «Выставочная», Краснопресненская набережная, 14)
Вход свободный.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Мы ждем Вас!
За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
8 (495) 951 14 64 (для посетителей ярмарки)
8 (499) 179-67-70 (по вопросам участия организаций в ярмарке)
По адресу электронной почты: czn@social.mos.ru
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