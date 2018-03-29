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Фирма в Костроме во время ремонта превратила компьютер в хлам
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Фирма в Костроме во время ремонта превратила компьютер в хлам 

Kostroma.Today 32 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка отдала компьютер в ремонт, а получила взамен неработающую технику и походы по судам, узнал KOSTROMA.TODAY. Вопиющая история произошла в Костроме.
По информации пресс-службы Свердловского суда, у женщины сломался компьютер и она вызвала на дом мастеров. Это произошло 4 сентября прошлого года. Мастер осмотрел системный блок на дому, но ничего не смог сделать, поэтому забрал его с собой в мастерскую для диагностики.
Через несколько дней женщине позвонили и сказали, что в компьютере нужно заменить многие детали, потому что они вышли из строя. А цену за ремонт назвали такую, что костромичка отказалась и попросила вернуть ей технику.
Дальше начались странности. Компьютер ей не вернули даже после неоднократных звонков. Технику женщина смогла вернуть только с помощью полиции.
Но когда компьютер вернули, выяснилось, что материнская плата, оперативная память и другие детали в нем были заменены на нерабочие.
Возмущенная женщина обратилась в суд. Фирма в ходе процесса даже не предоставила никаких объяснений случившемуся.
Суд взыскал с компьютерной фирмы ущерб, компенсацию морального вреда и штраф в сумме более 100 тысяч рублей.
Название фирмы, которая пыталась обмануть костромичку, в суде не уточнили.
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