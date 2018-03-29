Глава МИД Австрии прибудет 19-20 апреля в Москву с визитом

ВЕНА, 29 марта. / ТАСС /. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что отправится 19-20 апреля с визитом в Россию . Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати.

Ранее Кнайсль сообщала, что собирается с визитом в Москву в апреле. «Я поеду в Москву, меня пригласил министр иностранных дел Лавров», — отмечала Кнайсль в интервью австрийской газете Kurier.

Карин Кнайсль стала министром иностранных дел Австрии (официально — по делам Европы, интеграции и внешних сношений) в декабре 2017 года, когда в республике было приведено к присяге коалиционное правительство из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. Новый кабинет министров пришел к власти по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии. Кнайсль — беспартийный министр, выдвинутая на этот пост по инициативе вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.