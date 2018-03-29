Марат Садыков обещал построить в 2018 году 44 модульных ФАПа 

В течение 2018 года в Татарстане построят 14 фельдшерско-акушерских пунктов, рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью «Татар-информ». ФАПы будут модульными, такая практика применялась и ранее. В течение 5 лет, как говорит Садыков, установили 143 модульных ФАПа. Кроме того, организовали 19 патологоанатомических отделений — также модульных. «В 2018 году мы планируем установить еще 44 модульных ФАПа», — говорит Садыков, добавляя, что в сельской местности сегодня создаются «достойные условия для работы медицинского персонала», а также «пребывания пациентов».