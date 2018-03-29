Ещё
Марат Садыков обещал построить в 2018 году 44 модульных ФАПа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Марат Садыков обещал построить в 2018 году 44 модульных ФАПа 

Казанский репортер 34 минуты назад
Фото: Казанский репортер
В течение 2018 года в Татарстане построят 14 фельдшерско-акушерских пунктов, рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков в интервью «Татар-информ». ФАПы будут модульными, такая практика применялась и ранее. В течение 5 лет, как говорит Садыков, установили 143 модульных ФАПа. Кроме того, организовали 19 патологоанатомических отделений — также модульных. «В 2018 году мы планируем установить еще 44 модульных ФАПа», — говорит Садыков, добавляя, что в сельской местности сегодня создаются «достойные условия для работы медицинского персонала», а также «пребывания пациентов».
Казанский репортер: последние новости
Депутаты Тукаевского района надеются добиться отставки главы Шильны через Минниханова Кабмин РТ отклонил законопроект о запрете строительства МСЗ рядом с городами Рустам Минниханов обещал лично «пересчитать» декларации чиновников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово207
Израильские истребители обманули российские радары155
Юлия Скрипаль пошла на поправку198
Украина дала ответ по выдаче пранкера411
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»49
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение