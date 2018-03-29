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Международный флешмоб «Велосветлячки» пройдет в Тобольске
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Международный флешмоб «Велосветлячки» пройдет в Тобольске 

Уральский меридиан 37 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час Земли» Фонда дикой природы 31 марта в Тобольске пройдет яркий флешмоб «Велосветлячки 8.0».
В этот памятный день тысячи неравнодушных велосипедистов из 80 крупнейших городов мира превращают своего двухколесного друга в настоящего светлячка. Свой велосипед они украшают неоновыми лампочками и разноцветными фонариками, а затем выезжают на улицы города.
Фото: gpvn.ru  Таким жестом велосипедисты пытаются привлечь внимание горожан на то, каким удобным и экологически чистым видом транспорта является велосипед. Также становясь максимально ярким, велосипедист повышает свою безопасность на дороге. «Велосветлячки». Помимо России, «Велосветлячки» в этом году появятся на улицах Украины, Белоруссии, Японии, Германии и многих других стран.
Старт в 20:30 от автостоянки у ТЦ «Жемчужина Сибири». По маршруту запланирована одна остановка у Тобольского кремля.
Использовано фото с сайта fiesta.city
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