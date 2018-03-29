Международный флешмоб «Велосветлячки» пройдет в Тобольске

В поддержку крупнейшей международной экологической акции «Час Земли» Фонда дикой природы 31 марта в Тобольске пройдет яркий флешмоб «Велосветлячки 8.0».

В этот памятный день тысячи неравнодушных велосипедистов из 80 крупнейших городов мира превращают своего двухколесного друга в настоящего светлячка. Свой велосипед они украшают неоновыми лампочками и разноцветными фонариками, а затем выезжают на улицы города.

Белоруссии, Японии, Фото: gpvn.ru Таким жестом велосипедисты пытаются привлечь внимание горожан на то, каким удобным и экологически чистым видом транспорта является велосипед. Также становясь максимально ярким, велосипедист повышает свою безопасность на дороге. «Велосветлячки». Помимо России , «Велосветлячки» в этом году появятся на улицах Украины Германии и многих других стран.

Старт в 20:30 от автостоянки у ТЦ «Жемчужина Сибири». По маршруту запланирована одна остановка у Тобольского кремля.

Использовано фото с сайта fiesta.city