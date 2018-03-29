«Черкизово» планирует в мае-июне запустить две свиноводческих площадки под Пензой

ПЕНЗА , 29 марта. / ТАСС /. Две свиноводческие площадки под Пензой, рассчитанные на 20 тыс. голов каждая, начнут работу в мае-июне текущего года. Об этом сообщил в четверг журналистам основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев в ходе посещения Пензы.

"У нас есть возможности для единовременного содержания поросят в Пензенской области на 110 тыс. голов. Мы в мае-июне запускаем два новых кластера по 20 тыс. голов. Итого будет в этом году примерно 150 тыс. голов", — сказал Бабаев.

Он добавил, что группа «Черкизово» рассматривает возможность открытия еще четырех свиноводческих площадок в регионе. Положительное решение вопроса будет зависеть от ситуации с АЧС в Пензенской области, уточнил Бабаев. «Таким образом, объем свиноводства в ближайшее время может быть достигнуть 250 тыс. голов. Это примерно 50 тыс. тонн мяса», — добавил основатель «Черкизово».

По его словам, увеличение поголовья свиней заставляет компанию инвестировать в наращивание производства кормов и модернизацию системы убоя. «На пензенском мясокомбинате стоит убойная линия производительностью 170-180 голов в час. Нас это уже не устраивает. Мы рассматривает возможность поставить вторую линию по убою на 200 голов в час», — отметил Бабаев.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил ТАСС, что реализация проекта «Черкизово» сможет вывести регион на лидирующие позиции по производству мяса в ПФО. Власти рассчитывают, что с реализацией этого и других крупных инвестпроектов в животноводстве производство мяса увеличится с 285 тыс. тонн до 500 тыс. тонн к 2035 году.

Как следует из данных официального сайта «Черкизово», помимо свинокомплексов, в число активов группы в регионе входят также птицефабрика «Васильевская», Пензенский мясоптицекомбинат, Михайловский комбикормовый завод.