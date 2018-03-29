Трехмерная печать, гендерное равноправие и демоны Врубеля: 10 занятий на выходные

T&P собрали идеи для того, чтобы выходные не прошли незамеченными: лекции, видео, конкурс для молодых журналистов, экскурсия, английский язык и онлайн-курс по программированию.

Посмотреть, как работает лаборатория 3D-печати31 марта, 12:00, Московский авиационный институт На экскурсии по лабораториям Школы 3D-печати Московского авиационного института расскажут, как трехмерная печать применяется в промышленности, какие задачи можно решать с ее помощью, покажут некоторые образцы и на примерах объяснят, какие сложности были при их производстве. После экскурсии можно будет пройти тест на знание основ 3D-моделирования. Экскурсия бесплатная, но нужно зарегистрироваться.

Посмотреть видеолекцию «Человек и машина: будущее их отношений»В любое время К чему приведет расширение возможностей искусственного интеллекта? Роботы смогут оставить нас без работы, если будут справляться с задачами лучше людей? Андрей Себрант , директор по маркетингу «Яндекса» , рассуждает о будущем информационного общества.

Пройти интенсивный онлайн-курс по основам Java31 марта и 1 апреля, 12:00, GeekBrains Бесплатный интенсив (2 дня по 1,5 часа) для новичков в программировании познакомит с одним из самых востребованных языков — Java. Курс устроен так, что должен быть понятен и школьникам, и тем, кто старше, но решил начать с нуля. Записаться можно здесь.

Сходить на лекцию «О чем пахнут растения?» или посмотреть трансляцию31 марта, 18:00, Центр «Архэ» Лекция позволит разобраться в свойствах запахов на примерах из растительного мира. Слушателям расскажут, какие вещества отвечают за аромат цветов, как это помогает растениям выживать, а также как эти знания могут нам пригодиться в жизни. Вход свободный, а на сайте центра будет трансляция.

Подать заявку в летнюю медиашколу в ПрагеДо 1 апреля, Фонд Бориса Немцова Летнюю школу журналистики и социо-культурных исследований проведут на базе Философского факультета Карлова Университета в Праге . Участники будут работать над медиапроектом — его идею нужно описать в заявке на сайте фонда. Можно выбрать любую тему в сфере политики, экономики, жизни общества, культуры — главное, чтобы она была актуальной. По итогам конкурса будет отобрано не больше 15 человек (журналистов, блогеров, активистов и не только). Организаторы оплатят перелет, питание и проживание. Школа пройдет с 15 июля по 5 августа.

Начать учить английский по «Игре престолов» или «Шерлоку»С 1 апреля, школа Skyeng Бесплатные курсы для тех, кому скучно учить английский просто так и хочется подтянуть навыки разговорного языка. Школа Skyeng предлагает делать это с помощью популярных сериалов. На уроках можно будет узнать, как грамотно рассказать о жизни Ланнистеров или научиться цинично шутить, как Шерлок Холмс . Еще как вариант можно совместить изучение языка с кулинарией на курсе «Учим английский по рецептам Джейми Оливера». Для записи надо оставить свою почту на странице нужного курса.

Сходить на лекцию о Врубеле1 апреля, 16:00, Синхронизация Лекция будет интересна всем, кто когда-либо разглядывал врубелевских демонов и хотел понять, что творилось в голове у художника и как он все это придумал. Историк искусства и журналист Мария Мороз расскажет о символизме и символистах в России , биографии Врубеля, его болезни и разных работах — от оформления храмов до росписи балалаек. Билет стоит 900 рублей, купить его можно на сайте.

Посмотреть видеолекцию о гендерном равноправии в культуреВ любое время Джуд Келли, художественный руководитель Southbank Centre в Лондоне, основательница международного фестиваля WOW (Women of the World) и обладательница почти двух десятков почетных докторских степеней, рассказывает, как можно постепенно избавляться от гендерного неравноправия: как быть с предубеждениями современного общества, какие развивать привычки и что должны делать культурные институты.

Разобраться в происхождении слов с помощью интерактивного словаряВ любое время Недавно в рубрике «Находка» T&P рассказывали об интерактивном англоязычном словаре Merriam-Webster, с помощью которого можно узнать, в каком году появились разные слова, в том числе и совсем новые, скажем, «менсплейнинг». Например, слово «вейп» появилось уже 20 лет назад, как и «капча», и «вебинар». На выходных как раз хватит времени посмотреть все незнакомые слова и их значение.