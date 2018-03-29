Установлен резервуар для хранения фильтрата на свалке «Ядрово»

«Объем временного резервуара составляет пять тысяч кубометров. Расчетный объем фильтрата, образовавшегося на полигоне — три тысячи кубометров. До установки современной системы очистки, которая будет превращать фильтрат в технологическую воду, он будет храниться в резервуаре», — сказал Чупраков, передает «Интерфакс»

По его словам, временный резервуар сооружен для перекачки фильтрата из водоема, где он мог попадать в почву.

Чупраков подчеркнул, что по договоренности со штабом ООО «Ядрово» до 30 марта проанализирует предложения разных компаний по созданию комплекса переработки фильтрата в техническую воду.

«На сегодняшний день рассматриваются несколько предложений. Одна из компаний уже установила подобную установку на полигоне «Тимохово». Примерные сроки изготовления оборудования и его поставки — четыре месяца, стоимость — порядка 100 млн рублей. До завтра ООО «Ядрово» определится по этому вопросу. До создания комплекса по переработке фильтрат будет храниться во временном резервуаре», — сказал зампред.

По словам руководителя подрядной организации Евгения Рыбалченко, котлован проложен геомембраной с двойными швами. Мембрана на дне уложена двойным слоем, чтобы исключить ее повреждение под давлением.

В четверг власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово». Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.