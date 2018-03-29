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Установлен резервуар для хранения фильтрата на свалке «Ядрово»
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Установлен резервуар для хранения фильтрата на свалке «Ядрово» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Зампредседателя правительства Московской области Александр Чупраков заявил, что на полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата во временный резервуар для его хранения.
«Объем временного резервуара составляет пять тысяч кубометров. Расчетный объем фильтрата, образовавшегося на полигоне — три тысячи кубометров. До установки современной системы очистки, которая будет превращать фильтрат в технологическую воду, он будет храниться в резервуаре», — сказал Чупраков, передает «Интерфакс».
По его словам, временный резервуар сооружен для перекачки фильтрата из водоема, где он мог попадать в почву.
Чупраков подчеркнул, что по договоренности со штабом ООО «Ядрово» до 30 марта проанализирует предложения разных компаний по созданию комплекса переработки фильтрата в техническую воду.
«На сегодняшний день рассматриваются несколько предложений. Одна из компаний уже установила подобную установку на полигоне «Тимохово». Примерные сроки изготовления оборудования и его поставки — четыре месяца, стоимость — порядка 100 млн рублей. До завтра ООО «Ядрово» определится по этому вопросу. До создания комплекса по переработке фильтрат будет храниться во временном резервуаре», — сказал зампред.
По словам руководителя подрядной организации Евгения Рыбалченко, котлован проложен геомембраной с двойными швами. Мембрана на дне уложена двойным слоем, чтобы исключить ее повреждение под давлением.
В четверг власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово». Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.
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