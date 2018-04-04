«Тема полигонов актуальна для всей страны»: проходит пресс‐конференция по системам дегазации полигонов 

На территории Подмосковья на данный момент осталось 15 полигонов ТБО. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Чупраков на пресс‐конференции «Системы дегазации полигонов в Московской области».
Тема полигонов актуальна для всей страны. На территории Московской области 39 полигонов было в 2013, за эти годы было закрыто 24 — Александр Чупраков.
Сейчас на территории региона находится 15 полигонов. По словам Чупракова, все они должны быть рекультивированы.
Они включают дегазацию — сбор свалочного газа и сжигание на высокотехнологичном температурном факеле. После рекультивации за ними нужно следить, поддерживать систему сбора фильтрата
— Александр Чупраков.
Он также заявил, что на данный момент идет рекультивация трех полигонов. Это Кашира, Электросталь, Павловский Посад.
Кроме того, в регионе появятся современные мусороперерабатывающие комплексы. За счет сортировки мусора будут уменьшены захоронения.
Мы введем видеоконтроль и весовой контроль поступающего на подмосковные полигоны мусора
— Александр Чупраков.