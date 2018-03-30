«Умный» город будущего, где почти нет жителей

В 2002 году вблизи Сеула развернули строительство уникального города будущего, получившего название Сондо. Последний ориентирован был на то, чтобы кардинально изменить шаблон современного мегаполис по меньшей мере в сознании жителей Южной Кореи . Зеленый город, пестреющий технологичными новинками, размещается всего в часе езды от столицы, но в итоге амбициозный проект провалился со временем, а граждане называют свое новое и высокотехнологичное жилье тюрьмой.

Спустя 15 лет в Сондо очень немногие обосновались в рассчитанном на 300 тысяч граждан городе, поэтому он фактически пустует. Здесь есть все необходимое для жизни, но инновационные постройки и инфраструктура простаивают без дела. На возведение высокотехнологичной утопии было затрачено около $40 млрд, а жителям предлагалось освоить новую экологически чистую среду с большим количеством парков, где все необходимое было в пешей доступности. Инвесторы же верили, что вкладывают средства в будущее, где город окажется ведущим бизнес-центром страны, сумев составить достойную конкуренцию мегаполисам в пределах Азии.

Ожидалось, что новая утопия решит проблемы, с которыми обычно сталкиваются крупные населенные пункты: загрязнение воздуха, мусор, пробки, автомобильные выхлопы. Авторы проекта надеялись заметно сократить традиционное количество транспорта для рекордно низкого, а местных призывали передвижение осуществлять на велосипедах, посредством общественного транспорта или пешком. На рекламных изображениях Сондо выглядит как город мечты, с большим количеством зеленых насаждений, красивыми улицами, которые казались безопасными и комфортными.

Многие, кто переехал в Сондо отмечают, что город сильно отличается от разрекламированного проекта: большая часть построек совершенно не работают, некоторые здания недостроенные или на их месте находятся пустыри, а сам город напоминает заброшенную стройплощадку. Исполнителям не удалось решить главное задание для процветания города — заселить его жителями. Большинство мегаполисов развивались естественным путем, но в случае Сондо, его пытались развить с нуля, предлагая гражданам переехать в искусственный город.

На данный момент Сондо выглядит безлюдным и пустующим. Велосипедные дорожки никем не используются. На улицах можно встретить компьютерные терминалы с выходом в сеть, которые никому не нужны, а система сбора и сортировки мусора считается бессмысленной, поскольку граждане привыкли делать это самостоятельно. В далеком 2002 году эти технологические решения считались прогрессивными, но по современным меркам их воспринимают одиозно.

Жители Сондо жалуются, что здесь отсутствует жизнь, культура и развлечения, причем сам город достаточно удачно спроектирован и наполнен большим числом всевозможных высокотехнологичных систем. Инвесторы до сих пор вкладывают в этот проект средства, возводят районы, используя английский в названии, чтобы развлечь жителей Европы и Америки.]]>